- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs Universitario
- River Plate vs Boca Juniors
- Olimpia vs Cerro Porteño
- Cristal vs UTC
- Manchester City vs Arsenal
- Alianza Lima vs San Martín
- Tabla Liga 1 2026
Gustavo Roverano, ex Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club campeón: "Bienvenido"
Gustavo Roverano, exfigura de Alianza Lima, rompe el mercado de fichajes y fue presentado en club campeón de cara a la temporada 2026.
Alianza Lima ha tenido figuras extranjeras dentro de su plantel y algunas han sido parte vital de su historia tras haberle ayudado a conseguir títulos nacionales. Ese es el caso del uruguayo Gustavo Roverano, quien tras salir del club campeón y convertirse en técnico ahora en 2026 consiguió firmar por Ecosem Pasco, su nuevo equipo para dirigir.
Gustavo Roverano, exfutbolista de Alianza Lima, firmó por club campeón
Roverano ha sido oficialmente presentado como el nuevo entrenador del Club Deportivo Ecosem Pasco por todo el 2026. Su principal meta será conquistar el campeonato de la Liga 3, lo que permitiría al equipo ascender a la Liga 2 en la temporada 2027.
"Bienvenido, profesor Gustavo Roverano a la temporada 2026", se puede leer en las redes del equipo fundado en 2022 y de Cerro de Pasco, Perú.
Gustavo Roverano firmó por Ecosem Pasco
A los 58 años, el uruguayo decidió dejar su puesto en Juan Aurich antes de que comenzara la tercera división, para embarcarse en un nuevo desafío como técnico en Ecosem Pasco.
Antes de convertirse en entrenador, Gustavo Roverano tuvo una carrera como futbolista profesional, jugando en equipos como Alianza Lima, Deportivo Garcilaso, José Gálvez, CD Pesquero, Deportivo Concepción de Chile y Sporting Cristal, entre otros.
Además, ha acumulado una variedad de experiencias como entrenador en equipos como Alianza Atlético, Alianza Lima, Comerciantes FC, Estudiantil CNI, la selección peruana Sub-20, Deportivo Coopsol, Cienciano, entre otros.
¿Cómo le fue a Gustavo Roverano en Alianza Lima?
Gustavo Roverano se coronó campeón con Alianza Lima en su etapa como jugador en los años 2001 y 2003. Aunque no logró títulos como entrenador, su legado en el club blanquiazul se mantiene principalmente por los trofeos obtenidos durante su carrera como futbolista profesional.
No olvides revisar tu agenda deportiva
