El sorpresivo estadio de Puno que Perú puede usar en Eliminatorias: capacidad para 30.000 espectadores

La selección peruana busca prepararse de la mejor manera para las Eliminatorias al Mundial 2030, y ello implica definir los escenarios que podrá usar, pues desde la Federación Peruana de Fútbol apuntaron a que la Bicolor no juegue únicamente en el Nacional de Lima, sino también en otros escenarios de altura. Es ahí donde aparece un sorpresivo recinto deportivo que se encuentra a más de 3.000 m s. n. m. y que tiene capacidad para 30.000 espectadores.

¿De cuál estamos hablando? Del Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, en la región de Puno. Recientemente, Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, y Mano Menezes, entrenador de la selección peruana, visitaron este recinto deportivo y aseguraron que existe la posibilidad de que la selección peruana juegue ahí algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030.

“El estadio en sí me ha sorprendido. Yo sabía que era un buen estadio, pero no sabía que estaba tan bien. Entendiendo que es un estadio nuevo y que la universidad le ha puesto todo el esfuerzo para que tenga un lugar deportivo para la ciudad, para la región. Yo la verdad estoy muy contento porque entiendo que quieren el deporte y quieren que Puno en general se identifiquen con ello. Tenemos que descentralizar de manera efectiva como lo dije en algún momento y buscar todas las armas que tiene nuestro lindo país para alcanzar los objetivos”, empezó declarando Jean Ferrari al ser consultado sobre el estadio.

Al ser consultado sobre los ajustes que debe tener el coloso, el director deportivo de la FPF aseguró que deben revisar el tema de la iluminación y la pista atlética, que son algunos requerimientos específicos de Conmebol para que las selecciones participen en las Eliminatorias.

“Se tiene que hacer ajustes y lo principal es el tema de la iluminación y la pista atlética alrededor del campo. Por lo demás es un lindo lugar. Creería que está acorde con lo que requiere Conmebol. Conversaremos con el comando técnico. El Estadio de Puno estaría apto para prepararnos para poder ir al alto La Paz. Todo esto son armas que tenemos que saber utilizar. Esto va a ir acorde a una estrategia que vamos a utilizar para buscar el objetivo”, finalizó el directivo.

¿Cómo es el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano?

El Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es actualmente uno de los recintos deportivos más impresionantes y estratégicos del Perú, no solo por su arquitectura, sino por su ubicación geográfica extrema. Tiene capacidad para 30.000 espectadores, es el más grande de la región de Puno y se encuentra a 3.829 metros sobre el nivel del mar.

Cuenta con una pista atlética de nivel competitivo, palcos modernos, cuatro camerinos de alta gama y accesos diseñados para personas con discapacidad. Recientemente, se han realizado inversiones superiores a S/100 millones en el proyecto integral para modernizar el campus, incluido este coloso.