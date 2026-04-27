¡Ahora sí saldrá el campeón! Luego de un emocionante partido que se definió en 4 sets, Alianza Lima venció a la San Martín, igualó la serie y forzó un extragame para definir al monarca de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. En el primer encuentro, las santas aplastaron por 3-0 a las íntimas, pero el último fin de semana las bicampeonas se hicieron respetar y se impusieron por 3-1.

Ahora, tanto Alianza Lima como la Universidad San Martín volverán a verse las caras para definir quién será el único equipo con seis títulos en la liga nacional de vóley. En la siguiente nota podrás conocer cuándo saldrán a la venta las entradas del extragame, así como el precio y dónde comprarlas para asistir a la gran final de la Liga Peruana de Vóley.

¿Cuándo salen las entradas del extragame entre Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

A través de sus canales oficiales, la Liga Peruana de Vóley informó que las entradas para el extragame entre Alianza Lima vs San Martín saldrán a la venta este jueves 30 de abril desde las 12.00 p. m. en la página oficial de Joinnus.

¿Cuánto costarán las entradas del extragame entre Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

Buena noticia para los amantes del vóley: los precios se mantendrán iguales que en las etapas anteriores. Es decir, la más barata costará S/20 y la más cara, S/50.

General: S/20

S/20 Preferente Norte: S/30

S/30 Preferente Sur: S/30

S/30 Preferente Oriente: S/40

S/40 Preferente Occidente: S/50

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por el extragame de la final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido decisivo entre Alianza Lima vs San Martín por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se jugará este domingo 3 de mayo a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador.