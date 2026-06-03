Universitario sacudió el mercado con flamante fichaje que destacó en Venezuela: "¿Me esperaban?"

Universitario de Deportes se prepara para afrontar la segunda parte del año, por lo que ya realiza incorporaciones y también algunas salidas en su plantel. En ese sentido, el club crema anunció a través de sus redes sociales un nuevo fichaje para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley.

Se trata de Claudia Palza, recordada voleibolista que tuvo un paso por Rebaza Acosta, donde estuvo involucrada en una gran polémica por diversas indisciplinas. Palza llega procedente de Sport Caracas Vóley, de Venezuela, y su incorporación fue anunciada por todo lo alto en las plataformas oficiales de Universitario.

"Aterrizó una nueva puma. Claudia Palza, central peruana con reciente experiencia en el exterior, llega como refuerzo para la próxima temporada de la LPV", escribió el club crema en sus redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Claudia Palza fue anunciada por Universitario

A esto se suma un video de presentación en el que se ve a la jugadora observando varios escudos de la Liga Peruana, hasta llegar al de la ‘U’.

Claudia Palza se unió a Universitario

“¿Me esperan? Ya estoy aquí 'Pumas’”, fueron las palabras de la jugadora.

¿En qué equipos jugó Claudia Palza?