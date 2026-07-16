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Cienciano vs. Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y pronóstico

Cienciano vs. Melgar chocan por el Clásico del Sur en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.

Jostein Canales
Cienciano y Melgar juegan este viernes por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Cienciano y Melgar juegan este viernes por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Libero
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Cienciano y Melgar juegan EN VIVO este viernes un partido electrizante por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Ninguno quiere perder un clásico; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Perú, la transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.

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Será la tercera vez en este 2026 que Cienciano y Melgar se vean las caras. De acuerdo con lo ocurrido en el Torneo Apertura 2026, el Papá quedó en el tercer puesto y tiene opción de meterse en los playoffs de fin de año, mientras que el Dominó terminó quinto y necesita ganar el Clausura.

Debido a la para por el Mundial, ambos equipos tuvieron la oportunidad de darles ritmo a sus jugadores en la Copa de la Liga. Melgar, sin embargo, no se lo tomó muy en serio y quedó último en su grupo. Por su parte, Cienciano logró avanzar a los octavos de final de esta competición, pero fue eliminado por ADT.

Cienciano vs. Melgar: horario del partido

Si extrañaste ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el encuentro entre Cienciano y Melgar por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 19.00 horas
  • Perú: 20.00 horas
  • Colombia: 20.00 horas
  • Ecuador: 20.00 horas
  • Bolivia: 21.00 horas
  • Chile: 21.00 horas
  • Venezuela: 21.00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 21.00 horas
  • Argentina: 22.00 horas
  • Brasil: 22.00 horas
  • Paraguay: 22.00 horas
  • Uruguay: 22.00 horas

¿Dónde ver Cienciano vs. Melgar?

Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido de Cienciano vs. Melgar por el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX, canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Cienciano vs. Melgar: precio de entradas para el Clásico del Sur

Entradas del partido de Cienciano vs. Melgar.

Entradas del partido de Cienciano vs. Melgar.

Cienciano vs. Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas

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Bet3651.803.504.00
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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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