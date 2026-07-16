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Cienciano vs. Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y pronóstico
Cienciano vs. Melgar chocan por el Clásico del Sur en la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.
Cienciano y Melgar juegan EN VIVO este viernes un partido electrizante por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Ninguno quiere perder un clásico; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Perú, la transmisión estará a cargo de Liga 1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.
Será la tercera vez en este 2026 que Cienciano y Melgar se vean las caras. De acuerdo con lo ocurrido en el Torneo Apertura 2026, el Papá quedó en el tercer puesto y tiene opción de meterse en los playoffs de fin de año, mientras que el Dominó terminó quinto y necesita ganar el Clausura.
Debido a la para por el Mundial, ambos equipos tuvieron la oportunidad de darles ritmo a sus jugadores en la Copa de la Liga. Melgar, sin embargo, no se lo tomó muy en serio y quedó último en su grupo. Por su parte, Cienciano logró avanzar a los octavos de final de esta competición, pero fue eliminado por ADT.
Cienciano vs. Melgar: horario del partido
Si extrañaste ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el encuentro entre Cienciano y Melgar por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 19.00 horas
- Perú: 20.00 horas
- Colombia: 20.00 horas
- Ecuador: 20.00 horas
- Bolivia: 21.00 horas
- Chile: 21.00 horas
- Venezuela: 21.00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 21.00 horas
- Argentina: 22.00 horas
- Brasil: 22.00 horas
- Paraguay: 22.00 horas
- Uruguay: 22.00 horas
¿Dónde ver Cienciano vs. Melgar?
Si deseas ver EN VIVO ONLINE el partido de Cienciano vs. Melgar por el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX, canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.
Cienciano vs. Melgar: precio de entradas para el Clásico del Sur
Entradas del partido de Cienciano vs. Melgar.
Cienciano vs. Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Cienciano
|Empate
|Melgar
|Betsson
|1.90
|3.45
|3.85
|Betano
|1.93
|3.75
|4.20
|Bet365
|1.80
|3.50
|4.00
|1XBET
|1.87
|3.52
|3.92
|Caliente
|1.86
|3.65
|3.90
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