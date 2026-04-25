Rodríguez reveló insólito momento con Bonillo en Perú por un pollo a la brasa: "Estaba muy..."

¡Insólito momento vivió Alberto Rodríguez con Néstor Bonillo! En una reciente edición del programa ‘La Sustancia de Ricardo Gareca’ se tuvo como invitados a Christian Ramos y al ‘Mudo’ Rodríguez, donde se conversó sobre diversos temas. Durante el desarrollo del diálogo, también participó Néstor Bonillo, quien fue preparador físico en la era de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana.

En ese sentido, Rodríguez le hizo una curiosa pregunta a Bonillo, consultándole si recordaba su anécdota con el pollo a la brasa. Ante ello, el expreparador físico no pudo contener la risa y le pidió al exdefensor que contara lo ocurrido.

Alberto Rodríguez reveló insólito momento con Néstor Bonillo por un pollo a la brasa

Esta historia no solo involucra al exdefensor, sino también a André Carrillo, quien fue parte de esta historia.

“¿Se acuerda del pollo a la brasa? Estábamos ahí, la comida en el hotel ya era complicada porque siempre era lo mismo. Con André terminamos de cenar y le digo: “Tengo hambre”. Él responde: “Yo también. ¿Qué hacemos? Vamos a pedir un pollito”, empezó diciendo Rodríguez.

“Jugábamos un partido importante, no recuerdo contra quién, pero era un duelo picante porque estábamos en la fase final. Ya todos habían comido y yo salgo con la mochila con el pollo a la brasa. El olor se sentía en todo el piso, que era solo para nosotros”.

“El profe (Bonillo) se dio cuenta y preguntó: “¿Qué pasó aquí?”. Al día siguiente, en el entrenamiento, estaba muy molesto”.

Ante este relato, el ex preparador físico complementó que a pesar de esta falta, no dijo nada en la reunión que se tuvo. Aunque señaló que después ambos jugadores se le acercaron para hablar.

“Salgo de la habitación y veo dos platos en la mesa. Le pregunto al de seguridad quién había comido ahí, pero nadie sabía. Llaman al gerente, empiezan a investigar y luego me dicen que habían sido Alberto y Carrillo. Al día siguiente hubo reunión, pero no dije nada. Solo hablé en general, que había que cuidarse porque era un partido decisivo. Después del entrenamiento, vinieron Alberto y Carrillo y me dijeron que habían sido ellos. Tuvimos una charla corta”, complementó Bonillo.

“El profe estaba bastante molesto, porque imagínate si a alguien le caía mal la comida y no podía jugar”, finalizó Rodríguez.