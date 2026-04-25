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Alberto Rodríguez sorprendió al revelar que tuvo tensa pelea con Guerrero: “Se vio una faceta mía…”
En una reciente entrevista, el ‘Mudo’ habló sobre una pelea que tuvo con Guerrero en la selección peruana durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.
Se estrenó una reciente edición del programa ‘La Sustancia de Ricardo Gareca’, en la que participaron como invitados dos históricos defensores de la selección peruana, Alberto Rodríguez y Christian Ramos. Durante la conversación, el ‘Mudo’ reveló un tenso momento que vivió en la Bicolor con Paolo Guerrero.
Rodríguez señaló que, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, el incidente ocurrió en un partido ante Uruguay y casi llega a mayores.
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Alberto Rodríguez sorprendió al revelar que tuvo tensa pelea con Paolo Guerrero
Según explica Rodríguez, Paolo Guerrero le reclamó al defensor por un gol del elenco charrúa. Esto, según lo describe el ‘Mudo’, se lo hubiera tomado como algo parte del juego si no hubiera sido por el tono que utilizó el actual jugador de Alianza Lima.
“En el partido contra Uruguay acá en Lima, justo nos hicieron el gol y estábamos haciendo un buen partido. Paolo Guerrero me reclama, el tema no es que me diga algo sino la forma y no fue muy buena. Entonces yo estaba bastante incómodo y entré directo al camerino y se vio una faceta mía que no era muy conocida”, empezó diciendo el ‘Mudo’.
Además, dio a conocer que tras entrar al vestuario, tuvo la intención de encarar al ‘Depredador’. Sin embargo, manifestó que Guerrero le respondió más calmado.
“Pero al final, lo bueno es que Paolo tampoco se puso a la altura. Yo estaba bastante molesto y él respondía de una forma más prudente. Ahí bajo la guardia porque quizás hubiese sido otra cosa. Después en el segundo tiempo todo cambió, estaba todo normal, tanto así que pudimos conseguir el objetivo porque le ganamos a Uruguay”.
Cabe señalar que, a pesar de esta situación, Perú, quien empezó perdiendo, se repuso rápidamente y se pudo sacar un punto clave.
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