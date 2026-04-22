¿Y España? Selección peruana confirma rival para fecha FIFA de junio previo al Mundial 2026
Selección peruana tiene pactado amistoso internacional por fecha FIFA de junio bajo la dirección de Mano Menezes. Conoce todos los detalles.
La selección peruana confirmó un nuevo amistoso internacional de cara a la fecha FIFA del mes de junio. Como se conoce, una de las escuadras a enfrentar era España en el país de México, pero ahora se conoció que tendrá un contrincante centroamericano para que el plantel de Mano Menezes siga trabajando con los jugadores de cara al proyecto 2030. Se trata de Haití, quien cerró un acuerdo con la FPF para un compromiso de preparación.
Perú vs Haití por fecha FIFA junio 2026
Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó a un acuerdo para que la Bicolor enfrente a Haití como preámbulo al duelo ante España. Como se sabe, ambas escuadras no afrontarán la Copa del Mundo 2026, por lo que servirá para medir el nivel de los futbolistas de cara a los siguientes torneos.
Este choque se jugará en Estados Unidos, para luego enrumbar hacia México y enfrentar al conjunto español. Una gran oportunidad para que Mano Menezes siga evaluando a cada uno de sus dirigidos y así encontrar una base sólida para los futuros cotejos oficiales que comprendan una clasificación al Mundial y/o Copa América.
"Información de la selección peruana. ¡Previo al duelo ante España! La selección peruana jugará ante Haití en junio en Estados Unidos", informó el periodista Gustavo Peralta.
Perú y Haití jugarán amistoso internacional previo al duelo ante España. Foto: X Gustavo Peralta.
De momento, no se ha confirmado el día, hora y canal del partido entre Perú vs Haití, pero lo cierto es que será antes del choque ante España que está programado para el lunes 8 de junio. Lo más probable es que sea 4 o 5 de junio, con el fin de darle descanso a los jugadores para el viaje a México.
