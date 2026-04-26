Seleccionado peruano emociona a hinchas de la 'U' por volver al Monumental: “Donde fui feliz”

Universitario de Deportes finiquita detalles para jugar ante Alianza Atlético en un vital enfrentamiento que puede definir sus opciones al título del Torneo Apertura 2026, aunque el club también ya trabaja pensando en el Clausura. En medio de ello, un jugador de la selección peruana sorprendió a los hinchas al manifestar su alegría tras confirmarse que jugará nuevamente en el Monumental.

PUEDES VER: DT de Universitario tomó firme decisión con César Inga en medio de rumores de salida del club

Seleccionado peruano emociona a hinchas de Universitario por volver al Monumental

Nos referimos a Guillermo Larios, extremo de 23 años que milita en las filas de Alianza Atlético de Sullana. El atacante nacional es uno de los jugadores principales del cuadro piurano y, en su llegada al aeropuerto, fue consultado por su opinión por volver a jugar en el Estadio Monumental de Universitario, donde se formó profesionalmente.

Ante ello, el extremo derecho indicó su felicidad por volver a la que considera su casa, aunque señaló que hoy se debe netamente al 'Vendaval'. Sin embargo, al ser consultado por la posibilidad de regresar al cuadro de Ate, fue contundente al indicar que eso dependerá del tiempo.

Video: Raúl Chávez

"Es bonito volver a donde uno fue feliz (sobre volver al Monumental). Igual yo entregarme, porque ahora me debo acá a Alianza Atlético, el club que me está dando todo, y que les tengo mucho cariño también. Y nada, pensando ahora solo en Sullana. ¿Regresar a la 'U'? Eso lo veremos con el tiempo, solo el de arriba sabe nada más", expresó el atacante.

Guillermo Larios y su paso por Universitario

Guillermo Larios inició su carrera en las filas menores de Universitario de Deportes, donde fue ascendiendo hasta integrar el primer equipo en 2021. En la 'U', el atacante nacional logró adquirir cierta regularidad, formando parte del club hasta la temporada 2022. En sus registros, consiguió jugar 28 partidos, la mayoría como suplente, donde solo pudo marcar un gol.

Guillermo Larios fue convocado con la selección peruana

Tras su salida del cuadro crema, Guillermo Larios destacó en Alianza Atlético, donde logró sacar un gran rendimiento, lo que le permitió ser convocado a la selección peruana Sub-23, siendo parte del equipo que compitió en el preolímpico en 2023. Jugó 6 partidos con la ‘Bicolor’ y logró aportar con una asistencia.