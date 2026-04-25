- Hoy:
- Partidos de hoy
- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- River Plate vs Aldosivi
- Getafe vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Universitario vs. Géminis
- Partidos Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín vóley
- Tabla Liga 1
Tribunal de Apelaciones tomó fuerte medida con Universitario tras sanción por actos racistas
El Tribunal de Apelaciones de la FPF decidió tomar una fuerte resolución con Universitario de Deportes tras firme sanción por actos racistas ante UTC en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso para anular su sanción por la Comisión Disciplinaria, donde fue amonestado debido a que sus hinchas cometieron acto de racismo ante jugadores de UTC. Ante ello, el club crema decidió apelar y ahora la entidad tomó una fuerte medida con la escuadra crema de cara a la temporada 2026 de la Liga 1.
Universitario fue sancionado a inicios de abril con 30% del aforo en la tribuna sur del Estadio Monumental, una multa de 5 UIT, equivalente a S/27.500, y hacer una campaña en contra del racismo a través de sus redes sociales luego de que la Comisión Disciplinaria declarara fundado que sí hubo actos racistas por los hinchas cremas ante UTC.
Ante ello, la directiva merengue liderada por Franco Velazco decidió apelar dicha medida y, tras varias semanas, el Tribunal de Apelaciones decidió declarar infundado su recurso por no tener fundamentos.
“DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Club Universitario de Deportes, contra la Resolución No. 4 emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP y notificada el 07 de abril de 2026, en el expediente L1.O-32-26”, se puede leer en la carta resolutiva.
Tribunal de Apelaciones declaró infundado el recurso de Universitario por las sanciones interpuestas por actos de racismo ante UTC en la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes deberá cumplir con las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria
En la comunicación del Tribunal de Apelaciones se especifica que Universitario de Deportes está obligado a acatar las tres sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria dentro de un plazo de 21 días consecutivos, contados a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
