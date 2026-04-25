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Universitario ganó 1-0 a histórico club y es líder absoluto del torneo peruano
Universitario de Deportes logró una contundente victoria de 1-0 ante un fuerte rival y ahora es el líder absoluto del campeonato peruano.
Universitario de Deportes viene recuperando fuerzas en la Liga 1 tras vencer por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, su Sub-15 también viene compitiendo en la 'Copa Federación Oro', también llamado 'Torneo Élite Copa Oro', y en su último partido ha conseguido ganar por 1-0 a un histórico rival y se posicionó como líder absoluto del torneo peruano.
Universitario ganó 1-0 a fuerte rival y es líder absoluto del torneo peruano
La categoría 2011 de Universitario venció por 1-0 a Sporting Cristal por la sexta jornada del 'Torneo Élite Copa Oro 2026' organizado por la Federación Peruana de Fútbol.
La Sub-15 de Universitario venció 1-0 a la Sub-15 de Sporting Cristal por la Copa Federación Oro 2026
El encuentro que se desarrolló en Ciudad Deportiva La Florida tuvo como único goleador a Jean Franco Trujillo del club crema.
Universitario es líder del 'Torneo Élite Copa Oro 2026'
Con esta victoria, los merengues se posicionaron en la tabla de posiciones de la Sub-15 de la 'Copa Federación Oro' como líder absoluto con 18 puntos por encima de Alianza Lima.
|CLUB
|PJ
|PUNTOS
|1. Universitario
|6
|18
|2. Alianza Lima
|6
|16
|3. Sport Boys
|5
|8
|4. ADT
|5
|8
|5. Sporting Cristal
|5
|7
|6. Héctor Chumpitaz
|5
|6
|7. EDM Ventanilla
|5
|6
|8. Academia Cantolao
|5
|5
|9. Deportivo Coopsol
|5
|5
|10. Universidad San Martín
|5
|4
|11. CIM
|5
|4
|12. Deportivo Municipal
|5
|1
Universitario en la 'Copa Federación Oro 2026'
Universitario de Deportes participa con cinco categorías en el 'Torneo Élite Copa Oro 2026' de la FPF. El equipo crema está compitiendo con sus divisiones Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17.
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