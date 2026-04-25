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Universitario ganó 1-0 a histórico club y es líder absoluto del torneo peruano

Universitario de Deportes logró una contundente victoria de 1-0 ante un fuerte rival y ahora es el líder absoluto del campeonato peruano.

Luis Blancas
Universitario ganó 1-0 a fuerte rival y es líder absoluto del torneo peruano
Universitario ganó 1-0 a fuerte rival y es líder absoluto del torneo peruano | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes viene recuperando fuerzas en la Liga 1 tras vencer por 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, su Sub-15 también viene compitiendo en la 'Copa Federación Oro', también llamado 'Torneo Élite Copa Oro', y en su último partido ha conseguido ganar por 1-0 a un histórico rival y se posicionó como líder absoluto del torneo peruano.

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Universitario ganó 1-0 a fuerte rival y es líder absoluto del torneo peruano

La categoría 2011 de Universitario venció por 1-0 a Sporting Cristal por la sexta jornada del 'Torneo Élite Copa Oro 2026' organizado por la Federación Peruana de Fútbol.

La Sub-15 de Universitario venció 1-0 a la Sub-15 de Sporting Cristal por la Copa Federación Oro 2026

La Sub-15 de Universitario venció 1-0 a la Sub-15 de Sporting Cristal por la Copa Federación Oro 2026

El encuentro que se desarrolló en Ciudad Deportiva La Florida tuvo como único goleador a Jean Franco Trujillo del club crema.

Universitario es líder del 'Torneo Élite Copa Oro 2026'

Con esta victoria, los merengues se posicionaron en la tabla de posiciones de la Sub-15 de la 'Copa Federación Oro' como líder absoluto con 18 puntos por encima de Alianza Lima.

CLUBPJPUNTOS
1. Universitario618
2. Alianza Lima616
3. Sport Boys58
4. ADT58
5. Sporting Cristal57
6. Héctor Chumpitaz56
7. EDM Ventanilla56
8. Academia Cantolao55
9. Deportivo Coopsol55
10. Universidad San Martín54
11. CIM54
12. Deportivo Municipal51

Universitario en la 'Copa Federación Oro 2026'

Universitario de Deportes participa con cinco categorías en el 'Torneo Élite Copa Oro 2026' de la FPF. El equipo crema está compitiendo con sus divisiones Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 y Sub-17.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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