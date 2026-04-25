Jorge Fossati, ex DT de Universitario, remece el mercado y firma por club campeón: "Todo cerrado"

En los últimos días, el nombre de Jorge Fossati ha sonado con fuerza para volver a Universitario de Deportes, donde fue pieza esencial en la obtención de tricampeonato. Sin embargo, no ha sido el único club con el que lo han vinculado, pues también hay otros equipos interesados en su fichaje. En ese sentido, se confirmó que el ‘Nonno’ dio el batacazo y dirigirá a un club campeón.

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Jorge Fossati, ex DT de Universitario, firma por club campeón

El mal momento de Universitario en esta temporada ha llevado a que los hinchas exijan el regreso de Jorge Fossati para que asuma el mando del equipo. Sin embargo, en un gran giro en esta novela, se conoció que el técnico uruguayo acaba de concretar su llegada al Liverpool FC de Uruguay.

La noticia fue revelada por el periodista internacional César Luis Merlo, quien señaló que el ‘Nonno’ ya definió todos los detalles para volver al fútbol de su país. En ese sentido, se espera que este lunes sea anunciado por todo lo alto y se aliste para su debut.

Jorge Fossati es nuevo técnico de Liverpool de Uruguay

“Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool. Ya se encuentra todo cerrado. El lunes asumirá y debutará el sábado frente a Danubio”, fue la información que compartió el reconocido comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, el también exentrenador de la selección peruana seguirá dirigiendo luego de su sorpresiva salida de Universitario el año pasado, donde consiguió el título de la Liga 1 2025 y le dio el tricampeonato a los cremas. Además, se descarta definitivamente un posible regreso al club.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

Jorge Fossati es considerado como uno de los mejores entrenadores que han llegado a Universitario en los últimos años. El uruguayo llegó a las filas de los cremas a mediados del 2023, en medio de una crisis de resultados, y terminó coronándose como campeón de la Liga 1. En 2024, dejó el club para asumir el mando de Perú, pero dejó sentadas las bases para que el equipo vuelva a campeonar.

En 2025 volvió a la ‘U’ tras la salida de Fabián Bustos y nuevamente sacaría el mejor ritmo de los jugadores consiguiendo el título de la Liga 1 2026, permitiéndole a los cremas hacerse con el tricampeonato y ganándose un lugar en el recuerdo de los hinchas.