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Universitario quiere romper el mercado de pases y fichar a ex Alianza Lima: "Conversaciones"
¡Sorpresivo! Universitario quiere volver a meterse en la pelea por el título nacional y avanza para asegurar la contratación de una exfigura de Alianza Lima.
Universitario de Deportes tiene la consigna de poder destacar en todas las competiciones que disputa, eso incluye la Liga 1, Liga Femenina y la Liga Peruana de Vóley. El cuadro crema tiene la obligación por historia de pelear el título en cada temporada, por lo que ya se movieron para asegurar la contratación de una destacada figura nacional que brilló en Alianza Lima.
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Universitario quiere fichar a exfigura de Alianza Lima
En esta oportunidad no hablamos del primer equipo que está bajo el mando de Jorge Araujo en el fútbol peruano, sino que se trata del plantel de Universitario Vóley que pelea por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El cuadro crema volvió a quedarse sin opciones al título y para evitar que les suceda lo mismo en la siguiente temporada quieren contratar a Aixa Vigil.
La destacada voleibolista ha sido uno de los deseos de la ‘U’ en los últimos años y el periodista Julio Peña reveló, mediante su programa ‘De Una’ que la directiva crema ya entabló conversaciones y avanza de gran manera para asegurar su llegada.
“Me llegó información de la ‘U’, me dijeron que no descarten la llegada de Aixa Vigil. Han habido conversaciones y no estarían tan lejos, pero aún falta definir algunos detalles”, señaló el citado comunicador.
No obstante, Peña también indicó que aún no está definida su llegada. Cabe recordar que Aixa Vigil decidió dejar a Alianza Lima y fichó por la San Martín para esta temporada, donde rápidamente se consagró como pieza esencial en el equipo.
Aixa Vigil vuele a aparecer en el radar Universitario y ya avanzan con su fichaje.
Aixa Vigil es hincha de Universitario
Un factor que puede jugar a favor del cuadro de Ate para asegurar el fichaje de la jugadora nacional es el hinchaje, pues en más de una oportunidad, Aixa Vigil ha expresado su gran simpatía por el cuadro crema, dejando de lado su pasado en Alianza Lima.
"Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U'. Toda la vida he sido hincha de ese equipo y ahora nada me compromete decirlo", confesó en su momento la voleibolista.
Aixa Vigil y su pasado en Alianza Lima
Aixa Vigil llegó a las filas de Alianza Lima para la temporada 2020, donde se consolidó como una jugadora trascendental y se ganó el cariño de los hinchas. Además, en su paso se coronó como bicampeona, siendo elegida como la Mejor Atacante en la última temporada.
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