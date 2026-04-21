0

Jugadoras de Alianza Lima denuncian bullying tras perder la final ante San Martín: "Esto daña la autoestima"

A través de un extenso y sentido mensaje, las voleibolistas de Alianza Lima denunciaron comentarios maliciosos luego de haber perdido la primera final de vóley.

    Gary Huaman
    Las voleibolistas de Alianza Lima replicaron un sentido mensaje denunciando bullying.
    Las voleibolistas de Alianza Lima replicaron un sentido mensaje denunciando bullying. | Foto: composición Líbero
    COMPARTIR

    La derrota ante San Martín en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ha golpeado muy fuerte en el plantel de Alianza Lima, no solo por el 3-0 que recibieron, sino que han empezado a recibir no solo críticas por su rendimiento, sino también comentarios burlescos que dañan la autoestima y salud mental de las propias voleibolistas.

    Alianza Lima y la Universidad San Martín jugarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

    La encargada de escribir este mensaje fue Maricarmen Guerrero, quien lo compartió en sus redes sociales y fue replicado por todas sus compañeras. En la publicación, la central blanquiazul enfatizó que ellas pueden aceptar las críticas constructivas, pues así pueden hacer crecer al deporte, pero condenó los comentarios en son de burla.

    Comunicado de las jugadoras de Alianza Lima

    ‘El morbo en redes sociales está cruzando una línea que muchos no quieren ver. Hoy en día, hay personas que jamás han pisado un campo profesional de vóley, que no conocen el esfuerzo, la disciplina ni los sacrificios que hay detrás, y aun así se dedican a crear contenido burlándose de jugadoras que sí lo viven todos los días. Jugadoras profesionales que entrenan, que luchan, que caen y se levantan con una fortaleza admirable.

    También es importante decirlo: las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas. El deporte crece con análisis, opinión y respeto. Pero la burla, la mofa y la humillación no son crítica, son violencia disfrazada de entretenimiento.

    Lo más preocupante no es solo quién crea ese contenido, sino el público que lo consume, lo comparte y lo celebra, sin darse cuenta del daño que causa. Porque sí, esto daña, daña psicológicamente, daña la autoestima, daña la salud mental y no, no es "humor", no es "entretenimiento": es bullying.

    Detrás de cada jugadora hay una persona con emociones, con sueños, con días buenos y malos. Antes de comentar, compartir o reírte, piensa: ¿te gustaría estar en su lugar? Construyamos redes donde el respeto pese más que las vistas. Pero hay algo más que quiero dejar claro: no es una sola jugadora la que se siente incómoda. Somos todas. Jugadoras de todos los equipos, en todos los niveles, las que sentimos esta incomodidad y este malestar’, se puede leer en el comentario replicado por las jugadoras de Alianza Lima.

    Mensaje de Maricarmen Guerrero.

    Mensaje de Maricarmen Guerrero.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

    2. Jugadoras de Alianza Lima denuncian bullying tras perder la final ante San Martín: "Esto daña la autoestima"

    Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano