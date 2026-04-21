Jugadoras de Alianza Lima denuncian bullying tras perder la final ante San Martín: "Esto daña la autoestima"

La derrota ante San Martín en la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ha golpeado muy fuerte en el plantel de Alianza Lima, no solo por el 3-0 que recibieron, sino que han empezado a recibir no solo críticas por su rendimiento, sino también comentarios burlescos que dañan la autoestima y salud mental de las propias voleibolistas.

La encargada de escribir este mensaje fue Maricarmen Guerrero, quien lo compartió en sus redes sociales y fue replicado por todas sus compañeras. En la publicación, la central blanquiazul enfatizó que ellas pueden aceptar las críticas constructivas, pues así pueden hacer crecer al deporte, pero condenó los comentarios en son de burla.

Comunicado de las jugadoras de Alianza Lima

‘El morbo en redes sociales está cruzando una línea que muchos no quieren ver. Hoy en día, hay personas que jamás han pisado un campo profesional de vóley, que no conocen el esfuerzo, la disciplina ni los sacrificios que hay detrás, y aun así se dedican a crear contenido burlándose de jugadoras que sí lo viven todos los días. Jugadoras profesionales que entrenan, que luchan, que caen y se levantan con una fortaleza admirable.

También es importante decirlo: las críticas constructivas siempre van a ser bienvenidas. El deporte crece con análisis, opinión y respeto. Pero la burla, la mofa y la humillación no son crítica, son violencia disfrazada de entretenimiento.

Lo más preocupante no es solo quién crea ese contenido, sino el público que lo consume, lo comparte y lo celebra, sin darse cuenta del daño que causa. Porque sí, esto daña, daña psicológicamente, daña la autoestima, daña la salud mental y no, no es "humor", no es "entretenimiento": es bullying.

Detrás de cada jugadora hay una persona con emociones, con sueños, con días buenos y malos. Antes de comentar, compartir o reírte, piensa: ¿te gustaría estar en su lugar? Construyamos redes donde el respeto pese más que las vistas. Pero hay algo más que quiero dejar claro: no es una sola jugadora la que se siente incómoda. Somos todas. Jugadoras de todos los equipos, en todos los niveles, las que sentimos esta incomodidad y este malestar’, se puede leer en el comentario replicado por las jugadoras de Alianza Lima.