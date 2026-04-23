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Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley: fecha, hora y canal
Luego de perder por 3-0 en la ida, Alianza Lima enfrentará a San Martín con el objetivo de forzar un extragame. Revisa aquí todo sobre la segunda final de la Liga Peruana de Vóley.
¡Se viene la segunda final de la Liga Peruana de Vóley! Este fin de semana, Alianza Lima y la Universidad San Martín volverán a verse las caras en un partidazo que promete bastante, pues las santas se quedaron con el duelo de ida con un contundente 3-0, por lo que las íntimas deberán ganar este encuentro y forzar un extragame; de lo contrario, el conjunto de Santa Anita se proclamará campeón por sexta vez en su historia.
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En la siguiente nota podrás revisar la fecha, hora y canal de la segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín.
¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
El segundo partido entre Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 26 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
El duelo entre Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley está pactado para que empiece a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana).
San Martín se quedó con el partido de ida por 3-0 ante Alianza Lima.
¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión del Alianza Lima vs San Martín estará a cargo del canal Latina TV (20 y 702 en HD) y su plataforma de streaming Latina TV GO. También puedes seguirlo a través del Facebook de la Liga Peruana de Vóley.
¿Qué pasa si Alianza Lima vence a San Martín?
Si es que Alianza Lima logra imponerse por cualquier marcador a la Universidad San Martín, se jugará un extragame para definir al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y la fecha tentativa será el miércoles 29 de abril.
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