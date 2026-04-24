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Universitario vs Géminis EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: hora, canal, entradas y apuestas

Universitario vs. Géminis juegan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Hora, entradas y dónde ver partido por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley.

    Jesús Yupanqui
    Universitario se medirá contra Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley.
    Universitario se medirá contra Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley. | FOTO: Composición Líbero
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    Universitario se medirá contra Géminis en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley, vuelta. El compromiso, que se realizará este sábado 25 de abril, está pactado para empezar a las 7.00 p. m. y será transmitido EN VIVO por Latina TV (canal 2), página web de la FPV y cuenta de Facebook de la liga.

    ALianza Lima y San Martín definirán al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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    Las ‘Pumas’ ganaron con superioridad en el duelo de ida y buscarán acceder, por primera vez en su historia, al podio de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Géminis quiere cerrar la gran temporada con el tercer puesto del campeonato.

    Además, tienen a Natalia Málaga, una de las referentes del voleibol en nuestro país. La estratega ya demostró que puede complicar en el duelo de pizarras a Francisco ‘Paco’ Hervás.

    Natalia Málaga

    Natalia Málaga es entrenador en Géminis y quiere forzar el extra game.

    Universitario no contará con Angélica Bustamante, quien se está recuperando de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y meniscopatía en la misma articulación.

    Otras de las dudas que giran en el cuadro cremas es sobre el futuro de sus principales piezas. Catherine Flood tiene contrato hasta final de temporada, pero según trascendidos tiene todo encaminado para firmar su renovación con la 'U’.

    Daniela Muñoz es otra de las figuras de Universitario y que tendría todo definido para continuar en el conjunto estudiantil, equipo del que es hincha.

    ¿Cuándo juega Universitario vs. Géminis?

    El partido entre Universitario y Géminis por el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley se realizará este sábado 25 de abril.

    ¿A qué hora juega Universitario vs. Géminis?

    • Perú: 7.00 p. m.
    • México: 6.00 p. m.
    • Colombia: 7.00 p. m.
    • Ecuador: 7.00 p. m.
    • Chile: 8.00 p. m.
    • Bolivia: 8.00 p. m.
    • Venezuela: 8.00 p. m.
    • Argentina: 9.00 p. m.
    • Uruguay: 9.00 p. m.
    • Paraguay: 9.00 p. m.
    • Brasil: 9.00 p. m.

    ¿Dónde ver Universitario vs. Géminis?

    La transmisión de este partido entre Universitario y Géminis estará a cargo de Latina (canal 2), la página de la Federación Peruana de Vóley y la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

    Universitario vs. Géminis: entradas

    • General: 20 soles (agotado)
    • Norte: 30 soles (agotado)
    • Sur: 30 soles (agotado)
    • Oriente: 40 soles
    • Occidente: 50 soles

    Universitario vs. Géminis: apuestas y pronósticos

    ApuestasUniversitarioGéminis
    Betsson1.115.00
    1xBet1.115.20

    Para las principales casas de apuestas, Universitario es candidato para llevarse el triunfo.

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    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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