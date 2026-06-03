Lima reunió a las futuras estrellas del continente en una histórica fiesta del judo panamericano

Lima volvió a convertirse en la capital del judo continental con la realización de la Copa Panamericana Cadetes y Junior Lima 2026 y el Campo de Entrenamiento Internacional desarrollado en el Polideportivo 3 de la VIDENA. Deportistas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, México, Perú, Canadá y otros países participaron en intensas jornadas de aprendizaje y competencia.

Las clases magistrales estuvieron lideradas por el olímpico peruano Carlos Zegarra Presser, presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la Federación Internacional, junto a la campeona mundial y medallista olímpica colombiana Yuri Alvear y la presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo, María Martínez Murciego.

Zegarra destacó la importancia de estos espacios para el desarrollo de nuevas generaciones con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Además, resaltó que la metodología aplicada busca optimizar el aprendizaje y fortalecer la formación técnica de los jóvenes judocas del continente.

Por su parte, Yuri Alvear enfatizó la necesidad de acompañar la formación deportiva con educación en temas como el antidopaje, mientras que María Martínez valoró el intercambio entre los más de 140 participantes, al señalar que este tipo de experiencias contribuyen al desarrollo de futuros atletas de alto rendimiento.

El Tour de Judo Lima 2026 continuará con los Campeonatos Sudamericanos Juveniles U13 y U15. La Federación Deportiva Peruana de Judo cerró una exitosa primera etapa del evento, en la que los representantes nacionales conquistaron 14 medallas en Cadetes y nueve preseas en la categoría Junior.