Ferrari dio rotundo comentario contra Solano por criticar a la selección peruana: "No hables..."

Nolberto Solano en una reciente conversación no dudó en lanzar severas críticas hacia la selección peruana, la FPF y el delantero Álex Valera. Tras ello, Jean Ferrari, quien ocupa el cargo de Director General en la Federación Peruana de Fútbol, fue entrevistado y expresó fuertes palabras hacia el también conocido como ‘Maestrito’.

Jean Ferrari dio fuerte comentario contra Nolberto Solano por criticas a la selección peruana

En el programa ‘Fútbol Satélite’, Ferrari participó en una entrevista donde se le preguntó sobre varios asuntos, entre ellos las declaraciones de Solano. Este último había hecho comentarios contundentes sobre la selección peruana en una charla previa con un medio argentino.

En un principio, se le preguntó al Director General de la Federación Peruana de Fútbol acerca de las constantes críticas del ‘Maestrito’ dirigidas a la selección de Perú. Según el directivo, ‘Ñol’ está en un error y debería informarse mejor antes de emitir opiniones.

“Ñol ya lleva tiempo opinando sin estar bien informado. En su momento pude conversar con él porque me mencionó diciendo: ‘¿Qué es lo que busca Ferrari?’. Yo no estoy pidiendo GPS ni evaluaciones físicas como masa muscular o grasa; eso es responsabilidad del entrenador y su equipo. Lo que yo solicitaba eran herramientas de gestión, como indicadores y cronogramas tipo Gantt. Se lo expliqué y luego le pregunté si lo entendía, pero claramente no tenía idea”, afirmó.

Video: Fútbol Satélite

De igual manera, el actual Director General, Ferrari, expresó un fuerte comentario hacia la labor de Nolberto Solano durante su tiempo en la Federación Peruana de Fútbol.

“En ese momento le detallé lo que significaba cada cosa, porque para opinar hay que tener fundamentos. Si no los tienes, es mejor guardar silencio. Sobre todo cuando estuviste diez años en la Federación y no hiciste nada relevante, y además pasaste por varios equipos sin buenos resultados”, continuó tajante.

Jean Ferrari también mencionó su desacuerdo con las declaraciones de Nolberto Solano sobre Alex Valera, quien estaba pasando por un periodo difícil debido a las críticas sobre su desempeño en la selección peruana. El dirigente de la FPF sugirió que se debería seguir el ejemplo de otras naciones en lo que respecta al apoyo a los futbolistas del equipo nacional.

“¿Por qué criticar a la Federación cuando no está presente? ¿O a futbolistas peruanos cuando atraviesan un mal momento? Deberíamos aprender de los argentinos, que se apoyan entre ellos. Las diferencias se arreglan internamente, no de cara al público. Decir que a Valera le va mal, ¿para qué? Es nuestro ‘9’, hay que darle confianza por el bien del equipo y del país”, finalizó.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre Álex Valera?

En conversación con el programa de Rodrigo Rea en Youtube, Nolberto Solano no se guardó nada para dar una rotunda comparación entre Paolo Guerrero, exdelantero retirado de la selección peruana con Álex Valera, actual 9 de la Bicolor.

“Tenemos un '9' que se llama Alex Valera y es un chico que apareció del fútbol playa. El chico se las arregló y pudo jugar de forma profesional, después se ha quedado siendo el delantero de Universitario. Después, nos hemos quedado en ese aspecto. Paolo Guerrero ya se retira. No es el jugador que se necesita, no es su culpa, es por la calidad. Paolo Guerrero y Farfán son crack de crack”, afirmó.