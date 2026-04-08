¿Se arrepiente? Gareca reveló su sentir por no convocar a Pizarro para el Mundial: "Quizás él..."

Ricardo Gareca rompió su silencio y, en una reciente entrevista para el programa ‘La Linares’, reveló su sentir cuando le recordaron que no convocó a Claudio Pizarro para el Mundial de Rusia 2018. Con esta pregunta, la conductora Verónica Linares puso en aprietos al ‘Tigre’, quien sorprendió con su respuesta.

Como bien se sabe, el entrenador argentino confesó que no llevó al ‘Bombardero de los Andes’ a este gran torneo de países debido a la lealtad hacia los jugadores con los cuales logró la clasificación, donde priorizó cuidar al grupo y apostó, en lugar de Claudio, por Raúl Ruidíaz.

Ricardo Gareca reveló si se arrepiente de no convocar a Claudio Pizarro para el Mundial

En un primer momento, Gareca volvió a reafirmar que no llevó a Rusia debido a que consideró que Ruidíaz fue importante y que además, el grupo de jugadores que le tocó dirigir acumuló méritos para ir.

“Tanto me han preguntado por Claudio, de por qué no lo convoqué al Mundial. Yo sigo sosteniendo, nosotros seguimos sosteniendo, que Raúl Ruidíaz fue importantísimo y que ese grupo de muchachos acumuló méritos para estar. Ahora, Claudio cada vez que lo convocaba, muchas veces tenía alguna molestia, Eso le imposibilitaba rendir lo que tenía que rendir. En el momento en que lo convoqué, por ahí estaba bien y por ahí tenía continuidad, y dada su jerarquía, yo podía hacerle un lugar en la selección”, empezó diciendo Gareca.

Ante esto, la conductora le preguntó sobre si se llega a arrepentir, a lo que el ‘Tigre’ señaló que sí, aunque volvió a recalcar la lealtad que le tenía a sus dirigidos.

“¿Y de qué te arrepientes? Quizás él lo merecía. Y bueno, aunque lo van a magnificar todo esto, podría ser que, dada la trayectoria, la importancia, la relevancia y lo embajador que fue Claudio a nivel mundial, por ahí merecía tener un lugar en el Mundial. No tanto como decir que me arrepiento, porque si no estaría dejando de lado a muchachos que lucharon para que Perú vaya al Mundial”, fueron las declaraciones del entrenador argentino.

Ricardo Gareca aconsejó a Claudio Pizarro

En otro momento de la conversación, Gareca le aconsejó a Pizarro que se involucre más en el fútbol peruano, pues una persona con su experiencia le haría bien al desarrollo de este deporte.

“Para mí, Claudio debía involucrarse en el fútbol. Tiene la cultura, la capacidad, la inteligencia y la historia como para, hoy o mañana, si él quiere y lo decide, llegar a una posición jerárquica o a la más jerárquica del fútbol peruano”, fueron las palabras de Gareca.

“Me parece que puede llegar a tener ideas revolucionarias como mánager en un principio, como presidente en un futuro; algo que tenga que ver con la política deportiva, que él de pronto pueda ayudar al país con toda la experiencia que tiene: cómo se formó, cómo eran los clubes en los que militó que fueron de primer nivel, cuál era la formativa, y trasladar todas esas inquietudes acá, tratar de fomentar esas ideas”, finalizó el entrenador argentino.