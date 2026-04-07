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¿Ricardo Gareca volverá a dirigir? DT recibió importante oferta de reconocido club argentino: “Hasta…”

Desde Argentina señalan que un reconocido club, tras la salida de su entrenador, tenía en la mira al ‘Tigre’. Sin embargo, Gareca habría tomado una drástica decisión.

Antonio Vidal
Ricardo Gareca recibió importante oferta de club argentino. Foto: composición Líbero/
Ricardo Gareca recibió importante oferta de club argentino. Foto: composición Líbero/
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Tras su paso por la selección peruana y chilena, así como su estadía en Vélez, su club amado, Ricardo Gareca, quien de momento se encuentra en una nueva faceta de su vida, lejos de la vida de ser entrenador, está siendo objetivo de varios equipos de Sudamérica.

De acuerdo con información proveniente desde Argentina, el ‘Tigre’ estaría en la mira de Gimnasia y Esgrima La Plata (GELP); no obstante, el DT sorprendió al rechazarlo, argumentando que se encuentra bajo contrato.

Gareca conversó con Farfán sobre Cueva. Foto: composición Líbero/La Sustancia

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Ricardo Gareca recibió importante oferta de reconocido club argentino

De acuerdo a información del comunicador Álvaro Grigioni, quien fue el que dio la noticia a través de las redes sociales, el estratega de 68 años rechazó la oferta debido a que tiene compromisos firmados aquí, en Perú.

"Ricardo Gareca no va ser el DT de #GELP. Hasta que termine el mundial no puede trabajar en ningún club porque tiene contrato con un programa limeño que se llama La sustancia de Gareca", escribió vía redes sociales.

Gareca rechazó dirigir a Gimnasia. Foto: X

Gareca rechazó dirigir a Gimnasia. Foto: X

Cabe señalar que desde Argentina, diversos medios ponían al ‘Tigre’ como uno de los candidatos para asumir como entrenador de GELP, esto tras la salida de su entrenador Fernando Zaniratto.

“Una vez consumada la derrota ante Huracán a la dirigencia del Lobo le ofrecieron la chance de Ricardo Gareca. El técnico, de enorme recorrido, viene de dirigir al seleccionado de Chile y su último trabajo en Argentina fue dirigiendo a Vélez”, fue lo que escribió el medio ‘Cielos Sports’.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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