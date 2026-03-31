Ricardo Gareca confronta a Christian Cueva y lo cuadra por su faceta de cantante: "¿Te ves en eso?

Ricardo Gareca y Christian Cueva volvieron a reencontrarse, pero esta vez no en una cancha de fútbol, sino en un programa de streaming. Sucede que el ‘Tigre’ tuvo su debut en YouTube y su primer invitado fue el popular ‘Aladino’ y uno de los temas que tocaron en ‘La Sustancia’ fue la nueva faceta de cantante del hoy volante de Juan Pablo II College.

Ricardo Gareca le llamó la atención a Christian Cueva

El exentrenador de la selección peruana empezó preguntándole por la faceta de cantante que protagonizó ‘Aladino’ junto a su actual pareja Pamela Franco: “Christian, te he visto en una faceta que... bueno, me sorprendió. Te veo ahora cantante, te veo con el micrófono, en los escenarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Es algo que siempre quisiste o es parte de este momento de tu vida?”.

Ante esto, el volante nacional soltó una carcajada y aseguró que ‘fluyó’ de un momento a otro porque a él siempre le ha gustado la música: “Profe, usted sabe que a mí siempre me gustó la música, la cumbia sobre todo. Es algo que llevo en la sangre, de mi Huamachuco. Se dio la oportunidad, fluyó así de un momento a otro con Pamela... y bueno, uno también tiene que buscar distraerse, ¿no?”.

Tras estas palabras, el exentrenador de la selección peruana le llamó la atención y le preguntó si es que realmente se veía en esa faceta, pues para él, Christian Cueva aún tiene mucho que darle al fútbol: “Pero te pregunto seriamente... ¿Te ves en eso? Porque el fútbol requiere una disciplina, un enfoque. Yo te conozco y sé lo que puedes dar en la cancha. ¿Esto de la música es un hobby o es que ya estás pensando en el retiro y dedicarte de lleno a los escenarios?”.

A lo que ‘Aladino’ respondió tajantemente de que la música únicamente es un gusto y que el fútbol es su vida: “No, no, Profe. El fútbol es mi vida, es lo que amo. La música es un gusto, un apoyo en este momento. Sé que se habla mucho, que si esto me distrae, pero yo sigo entrenando, sigo con la mentalidad de querer volver a mi nivel. Lo de la cantada fue algo especial, una colaboración, pero mi prioridad sigue siendo la pelota”.