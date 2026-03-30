Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso internacional: horarios y canales para ver partido
Perú se enfrenta a Honduras en el estadio Municipal de Butarque, este martes 31 de marzo, por amistoso internacional.
Perú se enfrenta a Honduras en amistoso internacional que se juega este martes 31 de marzo, a partir de las 13.00 hora peruana y 20.00 de España, en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid. Repasa todos los detalles de este encuentro a través del minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.
Perú vs Honduras: previa del partido
Este será el segundo examen de Mano Menezes al frente de la 'Bicolor' tras caer 2-0 ante Senegal el último sábado. Se espera que el DT haga algunos cambios respecto al once que utilizó ante los africanos.
Por su parte, el elenco centroamericano disputará recién su primer partido del 2026 y buscará estrenarse este año con victoria, pensando también en afinar detalles de cara a las Eliminatorias 2030.
Será el noveno enfrentamiento entre estas selecciones en la historia y la última vez fue en un amistoso que se jugó en Houston en 2012 y terminó en empate sin goles.
Perú cayó ante Senegal en su último amistoso
Perú vs Honduras: horario
- Perú, Colombia y Ecuador: 13.00
- Bolivia y Venezuela: 14.00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00
- Honduras y México: 14.00
- Estados Unidos: 14.00 (Miami y Nueva York) y 11.00 (Los Ángeles)
- España: 20.00
Perú vs Honduras: dónde ver
El duelo entre Perú y Honduras será transmitido por América Televisión y Movistar Deportes. Además, también estará disponible ONLINE por las plataformas Movistar TV App y AméricaTVGO.
Perú vs Honduras: pronósticos y cuotas de apuesta
Perú tiene un ligero favoritismo para vencer a Honduras, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:
|Casas
|Perú
|Empate
|Honduras
|Te Apuesto
|2.05
|3.24
|3.80
|Betsson
|1.98
|3.35
|3.70
|Apuesta Total
|2.00
|3.40
|3.88
|Caliente
|1.95
|3.20
|3.70
|Betano
|1.98
|3.30
|3.80
Perú vs Honduras: estadio
El partido entre Perú y Honduras se juega en el estadio Municipal de Butarque, recinto ubicado en la localidad de Leganés, en Madrid. Este escenario tiene capacidad para 12.454 espectadores.
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