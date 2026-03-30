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Perú vs Honduras EN VIVO por amistoso internacional: horarios y canales para ver partido

Perú se enfrenta a Honduras en el estadio Municipal de Butarque, este martes 31 de marzo, por amistoso internacional.

Wilfredo Inostroza
Perú se enfrenta Honduras por partido amistoso internacional en Madrid
Perú se enfrenta Honduras por partido amistoso internacional en Madrid | Composición: Líbero
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Perú se enfrenta a Honduras en amistoso internacional que se juega este martes 31 de marzo, a partir de las 13.00 hora peruana y 20.00 de España, en el estadio Municipal de Butarque, en Madrid. Repasa todos los detalles de este encuentro a través del minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.

Senegal dio rotundo comentario tras vencer por 2-0 a la selección peruana

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Perú vs Honduras: previa del partido

Este será el segundo examen de Mano Menezes al frente de la 'Bicolor' tras caer 2-0 ante Senegal el último sábado. Se espera que el DT haga algunos cambios respecto al once que utilizó ante los africanos.

Por su parte, el elenco centroamericano disputará recién su primer partido del 2026 y buscará estrenarse este año con victoria, pensando también en afinar detalles de cara a las Eliminatorias 2030.

Será el noveno enfrentamiento entre estas selecciones en la historia y la última vez fue en un amistoso que se jugó en Houston en 2012 y terminó en empate sin goles.

Foto: FPF.

Perú cayó ante Senegal en su último amistoso

Perú vs Honduras: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13.00
  • Bolivia y Venezuela: 14.00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00
  • Honduras y México: 14.00
  • Estados Unidos: 14.00 (Miami y Nueva York) y 11.00 (Los Ángeles)
  • España: 20.00

Perú vs Honduras: dónde ver

El duelo entre Perú y Honduras será transmitido por América Televisión y Movistar Deportes. Además, también estará disponible ONLINE por las plataformas Movistar TV App y AméricaTVGO.

Perú vs Honduras: pronósticos y cuotas de apuesta

Perú tiene un ligero favoritismo para vencer a Honduras, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Repasa a continuación las cuotas:

CasasPerúEmpateHonduras
Te Apuesto2.053.243.80
Betsson1.983.353.70
Apuesta Total2.003.403.88
Caliente1.953.203.70
Betano1.983.303.80

Perú vs Honduras: estadio

El partido entre Perú y Honduras se juega en el estadio Municipal de Butarque, recinto ubicado en la localidad de Leganés, en Madrid. Este escenario tiene capacidad para 12.454 espectadores.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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