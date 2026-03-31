¡Locura! Jairo Vélez anotó descomunal doblete tras anotar de cabeza el 2-1 para Perú  - VIDEO

La selección peruana enfrentó a Honduras en Madrid, España, por un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA. La Blanquirroja se encontraba empatando, pero apareció Jairo Vélez con un sensacional doblete para darle la ventaja 2-1. El ecuatoriano, pero que está nacionalizado, hizo festejar a Mano Menezes y todo su comando técnico.

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En el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en Leganés, Madrid, España, el combinado patrio disputó su segundo duelo de preparación de cara a las siguientes Eliminatorias Conmebol, con el firme objetivo de clasificar a la próxima edición del Mundial de la FIFA. En ese sentido, el DT brasileño sigue probando a sus piezas.

Gol de Jairo Vélez

A los 57 minutos del partido llegó un tiro de esquina para la selección peruana y Jairo Vélez lo conectó con un fuerte cabezazo que fue enviado directamente al interior de la portería centroamericana. Perú volvió a sacarle ventaja a Honduras gracias a la anotación del futbolista que brilla en Alianza Lima, quien recién disputa su segundo encuentro con la Blanquirroja desde que se nacionalizó.

Sin embargo, la alegría no le duró para siempre a la Bicolor debido a que en los descuentos del partido, en la última jugada exactamente, los de Concacaf marcaron el empate por medio de Exon Arzu. Este resultado dejó perpleja a la hinchada que esperaba poder festejar después de mucho tiempo.

Recordemos que el fin de semana pasado el conjunto de Mano Menezes terminó perdiendo 2-0 ante Senegal, por lo que generó muchas dudas en la hinchada. Lo cierto es que este triunfo sobre la ‘H’ significaba la primera victoria del combinado nacional en un año, ya que no gana desde marzo del pasado 2025 cuando derrotó 3-1 a Bolivia por las Eliminatorias Conmebol.