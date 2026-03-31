¡De otra galaxia! Jairo Vélez anotó el 1-0 de Perú ante Honduras tras brillante definición - VIDEO

La selección peruana enfrentó a Honduras en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo, el primer tanto de la era Mano Menezes fue obra de Jairo Vélez. El delantero recibió un pase dentro del área y de forma totalmente exquisita la mandó dentro de la red centroamericana. La Blanquirroja vuelve a ganar después de exactamente un año.

Luego de haber perdido 2-0 con Senegal, el combinado patrio buscó lavarse la cara ante ‘La H’ en el Estadio Butarque, ubicado en Leganés, Madrid, España. El encuentro comenzó con pie derecho para los incaicos debido a que el futbolista de Alianza Lima, que nació en Ecuador pero está nacionalizado, marcó de gran forma el 1-0 a los 5 minutos.

Gol de Jairo Vélez

Tras un buen desborde de Joao Grimaldo, el balón le quedó en el centro del área a Yoshimar Yotún y los defensores hondureños se le lanzaron, pero el hombre de Sporting Cristal resolvió bien y se la pasó a Jairo Vélez, quien le pegó colocada para abrir el marcador a favor de la selección peruana en este nuevo amistoso internacional de fecha FIFA.

Muchos hinchas aseguraron que el gol no debió ser validado porque presuntamente el balón salió del campo en el centro de Joao Grimaldo, pero lo cierto es que este duelo carece de VAR y por eso la jugada no se revisó. Perú vence 1-0 a Honduras y, si el partido acaba así, volverá a ganar después de un año. Ya que en marzo del pasado 2025 venció a Bolivia 3-1 en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Conmebol 2026.

Vale precisar que este es el último amistoso de la selección peruana en la primera parte del año, pero más adelante disputará más encuentros de preparación con el objetivo de clasificar al Mundial 2030. La Blanquirroja chocará con con España en junio previo a que inicie la Copa del Mundo.