DT de Honduras lanza rotundo comentario sobre amistoso ante Perú: "Jugaremos con la..."

La selección peruana enfrenta a Honduras en un importante partido internacional por fecha FIFA, ya que si bien es amistoso se trata del segundo encuentro de Mano Menezes como director técnico del combinado patrio. En ese sentido, el entrenador de la ‘H’ sorprendió un fuerte comentario en conferencia de prensa previo al encuentro ante los incaicos.

José Molina, entrenador del cuadro centroamericano, no dudó en referirse al choque contra Perú en el Estadio Butarque, ubicado en Leganés, Madrid, España. Recordemos que ninguna de las naciones logró clasificar al Mundial 2026, por lo que se encuentran preparándose para afrontar de la mejor manera las siguientes Eliminatorias tanto en Conmebol como Concacaf.

“La verdad que estamos muy contentos, ha sido una semana muy buena con el equipo. Pues mañana podrán ver a un equipo que trabajará, que lo intentará; intentaremos ser un equipo compacto y difícil de superar, jugaremos con la ilusión de brindarle a esa afición un triunfo”, indicó el director técnico de Honduras sobre el partido frente a la selección peruana.

Recordemos que este no será el último amistoso de la Blanquirroja en el presente 2026, ya que en junio enfrentará a España en México previo al inicio de la Copa del Mundo. Esa será una prueba de fuego para Mano Menezes debido a que estará ante una de las candidatas a llevarse el Mundial de la FIFA.

¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Honduras?

El partido entre Perú vs. Honduras inicia a las 13.00 horas de Lima, este 31 de marzo, y contará con transmisión de Movistar Deportes para todo el territorio nacional. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto y el minuto a minuto para que no te pierdas ni una sola incidencia.