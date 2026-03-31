Mano Menezes y los 3 sorpresivos cambios que alista para el amistoso entre Perú vs Honduras

Tras perder ante Senegal en París, Mano Menezes tendrá su segunda prueba con la selección peruana ante Honduras este martes 31 de marzo en España. Para este compromiso, el estratega de la Bicolor realizará tres cruciales cambios en el once titular el objetivo de imponer un mejor ritmo y poder sacar su primera victoria.

Mano Menezes y los 4 cambios que hará en el Perú vs Honduras

Uno de los primeros cambios que hará Mano Menezes serán los ingresos de Jairo Concha y Jesús Castillo por André Carrillo y Erick Noriega. La idea es que los volantes de Universitario puedan sumar minutos y también darle un descanso a la ‘Culebra’ y al ‘Samurai’, que trajinaron bastante ante Senegal.

El tercero, Mano Menezes pondrá desde el inicio a Joao Grimaldo por Kenji Cabrera y será uno de los encargados de llevar peligro al área de Honduras junto a Jairo Vélez y Alex Valera.

Alineación Perú vs Honduras: alineación de la Bicolor

Con estos cambios, este será el equipo titular que la selección peruana pondrá para enfrentar a Honduras.

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marco López; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Jairo Vélez y Alex Valera.



