Alineaciones Perú vs Honduras: formación del partido amistoso internacional

Luego de la caída frente a Senegal, la selección peruana asumirá ante Honduras el segundo partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA, este martes 31 de marzo desde la 1.00 p. m. de acuerdo al horario en Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los cambios y modificaciones que prepara el entrenador en el once ‘Bicolor’ para duelo internacional.

Alineación de Perú:

Posible once de Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marco López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún (Adrián Quiroz), Jairo Concha; Joao Grimaldo, Jairo Vélez y Alex Valera.

Mano Menezes aseguró que esta fecha doble de encuentros amistosos servirá como termómetro para conocer el estado de su plantel, por lo que se espera que en este duelo ante la ‘H’ realice cambios que le permita conocer al resto de jugadores que no tuvieron minutos ante Senegal.

Perú jugará su segundo amistoso.

Entre los cambios que tiene previsto el técnico de la selección peruana está la inclusión de Jairo Concha en el lugar que ocupó André Carrillo, además Joao Grimaldo entraría a la volante para cubrir la salida de Kenji Cabrera.

Sin embargo, no sería todo, pues Menezes podría indicar otra novedad en su formación, con el ingreso de Adrián Quiroz, en la posición de ‘Yoshi’ Yotún. Asimismo, se podría ver el ingreso de alguno de los arqueros, Diego Romero o Diego Enríquez, por Pedro Gallese.

Alineación de Honduras:

Posible once de Honduras: Edrick Menjívar, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Julián Martínez, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Deiby Flores, Alejandro Reyes, Luis Palma, Dereck Moncada y Jorge Benguché.

Por su lado, en la selección hondureña, el entrenador José Francisco Molina evaluó variantes que puedan suplir las ausencias de las bajas confirmadas: Denil Maldonado y Jorge Álvarez, quienes justificaron sus faltas por temas familiares.