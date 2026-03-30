Matías Zegarra reveló el trato que recibió de los jugadores experimentados de Perú: "Me han..."

Mano Menezes sorprendió dentro de su lista de convocados a la selección peruana al llamar a Matías Zegarra como uno de los futbolistas más jóvenes y novedosos. Tras ello, el jugador de Melgar reveló cómo ha sido tratado por sus compañeros más experimentados.

Matías Zegarra reveló el trato que recibió de los futbolistas experimentados de la selección peruana

Zegarra afirmó que su proceso de adaptación ha sido bastante llevadero pese a su corta edad. Los jugadores con más experiencia en la selección lo recibieron de gran manera desde el inicio, compartiendo consejos que le ayudan a mejorar su rendimiento y desenvolverse mejor a nivel internacional."

"Desde que llegué, me han hecho sentir parte del grupo. Escucho mucho a los más experimentados porque tienen bastante experiencia y siempre aportan cosas positivas", mencionó acerca del ambiente dentro del equipo.

Asimismo, Matías Zegarra percibe que el equipo atraviesa un buen momento y trata de aprovechar cada oportunidad en la cancha para ganarse un lugar ante el cuerpo técnico. “Me siento bendecido y muy feliz de poder defender a mi país. En los entrenamientos me estoy sintiendo cómodo”, comentó en Bicolor+.

Video: Bicolor+

Por otro lado, el futbolista de Melgar destacó que Mano Menezes tiene bien definida su propuesta y busca que los más jóvenes jueguen sin temor. “El técnico me pide intensidad en los pases, que juegue con tranquilidad y confianza”, explicó acerca de las indicaciones del estratega.

Finalmente, luego del tropiezo frente a Senegal, la selección peruana apunta a recuperarse ante Honduras. Zegarra se mostró ilusionado y espera tener la oportunidad de sumar minutos en el Estadio Butarque. "Me encantaría poder ingresar y contribuir con la camiseta de la selección. Ojalá el entrenador me dé la oportunidad", expresó con entusiasmo.

Perú vs Honduras por amistoso internacional

La selección peruana se enfrentará a Honduras el martes 31 de marzo de 2026 a la 1:00 p. m. (hora en Perú) en el Estadio Municipal de Butarque en un partido amistoso por fecha FIFA.