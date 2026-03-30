Oficial: Selección peruana presentó la lista de convocados para el Mundial

La selección peruana dirigida por Mano Menezes se enfrentó a Senegal y se prepara para jugar contra Honduras en un partido amistoso internacional durante la fecha FIFA. Sin embargo, no es la única delegación que tiene partidos importantes, ya que la Sub-16 de Perú ha anunciado la lista de convocados para participar en el Mundial Montaigu 2026 en Francia.

Selección peruana presentó lista de convocados para el Mundial 2026

El técnico Diego Ortiz dio a conocer la nómina de jugadores que formarán parte de la selección de Perú Sub-16 en el Mundial Montaigu 2026, organizado en Francia.

La Bicolor de menores ocupa el Grupo B del Torneo Mundial y se enfrentará a Japón, México y Portugal, siendo su gran debut ante la escuadra japonesa.

La selección peruana Sub-16 jugará el Mundial Montaigu 2026, organizado en Francia.

El primer duelo de la selección peruana Sub-16 será el 31 de marzo ante Japón a partir de las 12:30 p. m., luego se enfrentarán al combinado mexicano el jueves 2 de abril a la misma hora y, finalmente, jugarán contra su similar portugués el sábado 4 de abril desde las 12:00 p. m.

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16 para el Mundial 2026

Arqueros

Salvador Del Solar (Alianza Lima)

Salvador Guzmán (Universitario)

Defensas

Francisco López (Alianza Lima)

Maxwell García (Alianza Lima)

Dayro Maldonado (Sporting Cristal)

Steven Paulini (Sporting Cristal)

Enzo Ramírez (Universitario)

Fabio Rosillo (Alianza Lima)

Mediocampistas

Alessandro Armas (Alianza Lima)

Christian Vigil (AC Milan - Italia)

Stephano Chávez (Alianza Lima)

Ronaldo Távara (Sporting Cristal)

Thiago Estrada (Universitario)

Luciano Napa (Universitario)

Mateo Oberson (Libre)

Joaquín Ríos (Sporting Cristal)

Delanteros

Alexis Correa (Sporting Cristal)

Nicolás Velit (Alianza Lima)

Carlos Vela (Academia Cantolao)

Samuel Hernández (América de Cali - Colombia)

Leonardo Flores (Universitario)

Jean Franco Trujillo (Universitario)

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16 para el Mundial Montaigu 2026

¿Qué es el Mundial Montaigu 2026?

El Torneo Mundial de Montaigu, en Francia, es un campeonato internacional que cuenta con la participación de diferentes países con el objetivo principal de potenciar el proceso de formación de los jóvenes talentos en la categoría Sub-16. Este certamen se llevará a cabo del 30 de marzo al 6 de abril de 2026.