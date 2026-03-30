0

Oficial: Selección peruana presentó la lista de convocados para el Mundial

La selección peruana publicó de forma oficial la lista de futbolistas convocados para el Mundial 2026.

Luis Blancas
Selección peruana presentó lista de convocados para el Mundial 2026
Selección peruana presentó lista de convocados para el Mundial 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana dirigida por Mano Menezes se enfrentó a Senegal y se prepara para jugar contra Honduras en un partido amistoso internacional durante la fecha FIFA. Sin embargo, no es la única delegación que tiene partidos importantes, ya que la Sub-16 de Perú ha anunciado la lista de convocados para participar en el Mundial Montaigu 2026 en Francia.

Selección peruana anunció la salida de su DT por problemas de salud

PUEDES VER: Selección peruana confirmó salida de DT por motivos de salud: "No continúa en el cargo"

Selección peruana presentó lista de convocados para el Mundial 2026

El técnico Diego Ortiz dio a conocer la nómina de jugadores que formarán parte de la selección de Perú Sub-16 en el Mundial Montaigu 2026, organizado en Francia.

La Bicolor de menores ocupa el Grupo B del Torneo Mundial y se enfrentará a Japón, México y Portugal, siendo su gran debut ante la escuadra japonesa.

La selección peruana Sub-16 jugará el Mundial Montaigu 2026, organizado en Francia.

La selección peruana Sub-16 jugará el Mundial Montaigu 2026, organizado en Francia.

El primer duelo de la selección peruana Sub-16 será el 31 de marzo ante Japón a partir de las 12:30 p. m., luego se enfrentarán al combinado mexicano el jueves 2 de abril a la misma hora y, finalmente, jugarán contra su similar portugués el sábado 4 de abril desde las 12:00 p. m.

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16 para el Mundial 2026

Arqueros

  • Salvador Del Solar (Alianza Lima)
  • Salvador Guzmán (Universitario)

Defensas

  • Francisco López (Alianza Lima)
  • Maxwell García (Alianza Lima)
  • Dayro Maldonado (Sporting Cristal)
  • Steven Paulini (Sporting Cristal)
  • Enzo Ramírez (Universitario)
  • Fabio Rosillo (Alianza Lima)

Mediocampistas

  • Alessandro Armas (Alianza Lima)
  • Christian Vigil (AC Milan - Italia)
  • Stephano Chávez (Alianza Lima)
  • Ronaldo Távara (Sporting Cristal)
  • Thiago Estrada (Universitario)
  • Luciano Napa (Universitario)
  • Mateo Oberson (Libre)
  • Joaquín Ríos (Sporting Cristal)

Delanteros

  • Alexis Correa (Sporting Cristal)
  • Nicolás Velit (Alianza Lima)
  • Carlos Vela (Academia Cantolao)
  • Samuel Hernández (América de Cali - Colombia)
  • Leonardo Flores (Universitario)
  • Jean Franco Trujillo (Universitario)
Lista de convocados de la selección peruana Sub-16 para el Mundial Montaigu 2026

Lista de convocados de la selección peruana Sub-16 para el Mundial Montaigu 2026

¿Qué es el Mundial Montaigu 2026?

El Torneo Mundial de Montaigu, en Francia, es un campeonato internacional que cuenta con la participación de diferentes países con el objetivo principal de potenciar el proceso de formación de los jóvenes talentos en la categoría Sub-16. Este certamen se llevará a cabo del 30 de marzo al 6 de abril de 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Perú perdió 2-1 en partido amistoso de fecha FIFA y preocupa a hinchas por el futuro

  2. Paolo Guerrero dio rotundo análisis sobre Mano Menezes al mando de selección peruana: "Hicieron un…"

  3. Sporting Cristal quiere dar el golpe y apunta a incorporar a Ricardo Gareca: "Anotado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano