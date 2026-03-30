Joao Grimaldo dio fuerte mensaje en la previa del Perú vs. Honduras: "Venimos a..."

La selección peruana se prepara para lo que será su partido contra la selección de Honduras este martes 31 de marzo. En este contexto, Joao Grimaldo, uno de los jugadores que busca consolidarse en el once de Mano Menezes, dio su análisis sobre este importante amistoso.

El jugador de Sparta Praga reconoció que se siente muy contento debido a que ve caras nuevas dentro del equipo; además, señaló que espera que Menezes los siga convocando para la siguiente convocatoria. No obstante, no dudó en dejarle un fuerte mensaje a Honduras.

Joao Grimaldo sobre el Perú vs Honduras

En sus palabras, Grimaldo señaló que para este partido irán con todo para así asegurarse una próxima convocatoria. "Me siento muy emocionado y contento, son nuevas caras y jugadores. Nosotros venimos a dar todo de nosotros para que el 'profe' nos tenga confianza en la siguiente convocatoria".

Además, señaló cuál fue su sentir cuando jugó contra Senegal. "Ante Senegal sentí bastante confianza. Siempre trato de dar lo mejor en el campo, luchando cada balón, nunca dándolo por vencido. Cuando me toque estar, daré lo mejor; y cuando esté fuera, apoyaré al que esté jugando".

Finalmente, ‘Grimaldinho’ señaló que saldrán a ganar su partido contra Honduras. "Será un partido muy fuerte. Nosotros venimos con las mejores ganas de sacarlo adelante, y muy confiados de que, posiblemente, podamos ganar", fueron las declaraciones del extremo para Bicolor+.