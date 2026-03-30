Concha dio categórica comentario sobre Honduras, próximo rival de Perú: “Cerca de nuestro nivel"

Este martes 31 de marzo, la selección peruana enfrentará a Honduras en lo que será un amistoso de fecha FIFA. Este encuentro será el segundo de la era Mano Menezes, que promete dejar mejores impresiones que el partido contra Senegal, que terminó 2-0. No obstante, previo al duelo, Jairo Concha, actual jugador de Universitario de Deportes, habló sobre lo que será este compromiso, donde dio su análisis sobre el rival.

Para el volante, el equipo hondureño será un rival duro que, según su opinión, se encuentra en un nivel similar al de Perú, por lo que promete ser un encuentro parejo de principio a fin. Este encuentro podría ser clave para que Menezes defina una base de jugadores que utilizará en un futuro cercano.

Jairo Concha dio su opinión sobre el partido contra Honduras

En una reciente entrevista para Bicolor+, el volante de la 'U' habló sobre lo que será el encuentro contra Honduras, destacando que es un buen equipo y que lo vienen analizando.

“Sabemos que Honduras ahora tiene un buen equipo. Los hemos analizado y se podría decir que está cerca a nuestro nivel, pero creo que en el ritmo de la selección están los mejores de su país. Nos vamos a enfrentar a un equipo duro, pero con la fe y convicción que tenemos que gana ese partido”, fueron las palabras de Concha.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Honduras?

El partido entre Perú y Honduras, correspondiente a la fecha FIFA de marzo de 2026, será transmitido por América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD en cable).