Paolo Guerrero dio rotundo análisis sobre Mano Menezes al mando de selección peruana: “Hicieron un…”

La selección peruana sigue dando de qué hablar tras la derrota frente a la selección de Senegal, pues el 2-0 ha dejado mucho por analizar y mejorar, ya que el debut de Mano Menezes no fue el esperado. En este contexto, en una reciente conversación con los medios, el goleador histórico de Perú, Paolo Guerrero, habló desde su perspectiva sobre cómo vio a la Bicolor.

Y es que, para el jugador de Alianza Lima, los muchachos no hicieron un mal partido, pues destacó que es un proceso nuevo al cual se están adaptando y que es importante que vayan agarrando experiencia. Con respecto a Menezes, resaltó que es un entrenador que va dejando su idea con el pasar de los partidos y que los jugadores la irán entendiendo.

Paolo Guerrero sobre Mano Menezes tras derrota frente a Senegal

Para el ‘Depredador’, si bien no hicieron un mal partido, consideró que hay aspectos que deben ajustarse, destacando que los nuevos futbolistas que recién ingresan tienen que ir adquiriendo más experiencia.

“¿Qué tal has visto a la selección peruana ahora? Bien. Es un proceso nuevo con un nuevo entrenador. Creo que, dentro de mi opinión, los chicos no hicieron un mal partido. Hay que ajustar algunas cosas, que se vayan conociendo más, que vayan agarrando, más conexión los compañeros nuevos, los jugadores que están integrando la selección, pero creo que hicieron un buen partido. Ahora esperemos que nos vaya mejor”, declaró para el canal de Gerson Cuba.

“El entrenador cada vez va poniendo lo que él desea, lo que quiere de cada uno de los jugadores dentro del campo. Y esperemos que los chicos hagan un buen partido contra Honduras y puedan ganar, que es lo más importante para seguir con la motivación a lo largo de este proceso”, complementó Paolo.

Guerrero sobre qué jugador le sorprendió de Perú

A Paolo se le consultó sobre si algún jugador le sorprendió, donde manifestó que fueron todos y destacó que el roce internacional será fundamental para la evaluación de muchos jugadores.

“¿Alguien te ha sorprendido? Todos, todos hicieron un gran partido, todos vienen muy bien. Creo que se vienen conociendo más. Ese roce internacional los va a ayudar a muchos y es importante que se realicen este tipo de partidos amistosos, porque les dará un roce importante a todos los jugadores”, sentenció.