Revelan que Mano Menezes quiere jugar las Eliminatorias 2030 en la altura: "Cusco o Juliaca"

La era Mano Menezes al frente de la selección peruana comenzó con derrota 2-0 ante Senegal; sin embargo, este resultado no cambia el plan que se tiene en Videna con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030. Incluso, se ha revelado que el DT brasileño tiene planificado ser local en Cusco o Juliaca.

Según lo revelado por Diego Rebagliati, previo a la conferencia post partido en París, el estratega de la ‘Bicolor’ conversó con un amigo y a este le dijo que pensaba jugar en las mencionadas ciudades de la sierra peruana.

Video: L1 MAX.

"Se filtró una conversación de Mano Menezes donde le decía a un amigo que se iba a jugar en Cusco y en Juliaca", dijo el comentarista deportivo en el programa 'Al L1mite', que se emite por la señal de L1 MAX.

"Nosotros teníamos la señal en Movistar Deportes, viene la conferencia, estaba Mano sentado y todavía no empeza la conferencia y estaba hablando en portugués con un amigo y le decía 'porque vamos a jugar en Cusco o en Juliaca, que es más alto todavía'", agregó el comentarista.

Selección peruana jugará amistoso en la altura

En el mismo programa, el periodista deportivo Kevin Pacheco contó que en las fechas FIFA de setiembre u octubre, se tiene planificado que la selección peruana juegue un partido en una ciudad de altura.