¿A qué hora juega Perú vs Honduras? Horarios del partido amistoso en España por fecha FIFA
Revisa los horarios confirmados del partido amistoso entre Perú vs Honduras por la fecha FIFA de marzo, este martes 31 de marzo.
Desde el Estadio Butarque, ubicado en Leganés, Madrid, España, se enfrentarán las selecciones de Perú vs. Honduras en un nuevo amistoso internacional de fecha FIFA. A continuación te contamos cuándo y a qué hora ver el emocionante partido según el país en el que te encuentres.
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¿Cuándo juega Perú vs. Honduras?
El partido entre la selección peruana y la 'H' se llevará a cabo el 31 de marzo en territorio europeo. Será el segundo y último amistoso de la Blanquirroja en lo que va del presente mes, por lo que es una oportunidad única para que Mano Menezes obtenga el triunfo.
¿A qué hora juega Perú vs Honduras?
Te dejamos el horario según tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 13.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 14.00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00 horas
- México y Honduras: 12.00 horas
- Estados Unidos: 14.00 horas (Miami y Nueva York) y 11.00 horas (Los Ángeles)
- España: 19.00 horas
¿Cómo llega Perú a este partido?
La selección peruana disputará su segundo partido bajo el mando de Mano Menezes. Como sabemos, tras el fracaso que representaron las Eliminatorias Conmebol la FPF decidió cambiar de director técnico y el experimentado brasileño será el encargado de llevarnos a la próxima Copa Mundial de la FIFA.
En su primer amistoso, Perú perdió 2-0 con Senegal, actual campeona de África, y dejó distintas sensaciones. En la segunda mitad mejoró bastante, pero le faltó el gol que tanto se le reclama a este combinado. Veremos si ante Honduras, rival de la Concacaf que tampoco jugará el Mundial 2026, logra obtener un triunfo luego de más de un año de empates y derrotas.
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