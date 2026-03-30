¿Dónde ver Perú vs. Honduras? Los canales de transmisión para el partido amistoso

Los equipos de Perú vs. Honduras juegan EN VIVO este martes un partido amistoso internacional de la fecha FIFA en el Estadio Municipal Butarque de Leganés, España. Ambas selecciones no estarán presentes en el Mundial 2026; sin embargo, ya piensan en el siguiente proceso clasificatorio y saldrán por una victoria. En esta nota te mostramos los canales de transmisión que pasarán este duelo; además, lo podrás seguir por Libero.pe.

¿Dónde ver Perú vs. Honduras?

En territorio peruano, el partido entre Perú vs. Honduras —correspondiente a un amistoso internacional de fecha FIFA— se podrá ver EN VIVO GRATIS por América TV y ATV, canales de señal abierta, y Movistar Deportes lo transmitirá por cable. Asimismo, mediante el streaming lo observarás a través de América TVGO y Movistar TV App.

Perú vs. Honduras: canales de transmisión

Bolivia: Tuves

Brasil: Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play

Ecuador: El Canal del Futbol

Internacional: Onefootball

Perú: América TV (canal 4), América TVGO, ATV (canal 9), Movistar Deportes (canal 3) y Movistar TV App

Honduras: Telecadena 4 y 7, Canal Deportes TVC y HRN

Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports App, FOX One.

Perú vs. Honduras: previa del partido amistoso internacional

El debut del técnico Mano Meneses con la selección peruana no fue muy auspicioso, ya que se vio superado por un Senegal que terminó ganando 2-0 y que venía con la sangre en el ojo por haber perdido en mesa el título de la Copa Africana de Naciones.

Ahora, la Bicolor encarará un partido amistoso contra un rival que, sobre el papel, es accesible y con el que podrá plasmar la idea de juego que quiere el entrenador brasileño. Perú y Honduras se verán las caras en territorio español y, de acuerdo a las casas de apuestas, los ‘Incas’ son favoritos a quedarse con el triunfo.

Tras las Eliminatorias al Mundial 2026, el equipo de Concacaf no ha tenido participación en partidos y recién lo hará bajo la dirección técnica de su flamante estratega: el español José Francisco Molina. Es así que la ‘Blanquirroja’ no puede confiarse, ya que su rival de turno ya lo observó en el duelo ante Senegal y podría sacarle provecho a las falencias que presentaron el pasado sábado.