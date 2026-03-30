Prensa de Honduras dio rotundo comentario sobre Menezes y los futbolistas de Perú: "Fracasos..."

La selección peruana está próxima a enfrentar a Honduras en un duelo amistoso en fecha FIFA desde el Estadio Butarque, Leganés, España. Por esta razón, la prensa hondureña no ha pasado por alto este encuentro y ha emitido un comentario contundente sobre la actualidad de la selección peruana y Mano Menezes.

Prensa de Honduras dio rotundo comentario sobre Mano Menezes y los futbolistas de la selección peruana

El portal web del 'Diez de Honduras' analizó el recambio generacional que está experimentando la selección peruana, liderado por la Federación Peruana de Fútbol, a través de un artículo titulado "Menezes busca en Perú una reestructuración después de dos fracasos consecutivos: figuras y detalles sobre el rival de Honduras".

El medio 'Diez' de Honduras dio rotundo comentario sobre Mano Menezes y los jugadores de la selección peruana

El periodista hondureño Gustavo Roca explica que actualmente la Bicolor ya cuenta con Mano Menezes como el líder del proyecto hacia la clasificación a la Copa del Mundo 2030, tras dos eliminaciones consecutivas en Qatar 2022 y Estados Unidos 2026.

"Luego de dos fracasos consecutivos rumbo a Catar 2022 y Estados Unidos 2026, la Selección de Perú pone fin a esos dos procesos y ha encomendado el trabajo a un experimentado entrenador brasileño: Mano Menezes", comienzan afirmando.

"Menezes pretende darle frescura al plantel con nuevos nombres como Fabio Gruber, Marco Huamán, Matías Zegarra, Juan Pablo Goicochea, entre otros jugadores que suman menos de cinco partidos con la selección peruana", continuó.

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