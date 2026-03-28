Canal confirmado para ver partido Bolivia vs Irak por el repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia se prepara para afrontar un duelo histórico ante Irak por la final del repechaje rumbo al Mundial 2026 en el Estadio BBVA de Monterrey, México. La ‘Verde’ venció a Surinam y solo necesita una victoria para concretar su regreso a una cita mundialista luego de 32 años. Por ello, aquí te contamos el canal de transmisión para tal magno partido.



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Canal confirmado para ver partido Bolivia vs Irak por el repechaje

El partido de Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO por la señal de DirecTV Sports en Perú y gran parte de Sudamérica. De la misma manera, este compromiso será transmitido ONLINE por vía streaming mediante la aplicación de DGO.

En Bolivia, tal como sucedió en las semifinales, la transmisión de este duelo estará disponible mediante la señal exclusiva de Entel TV y EN DIRECTO GRATIS por Bolivia TV, canal que está disponible en señal abierta para todo el territorio boliviano.

¿Qué canal transmite el partido Bolivia vs Irak por el repechaje?

Si quieres seguir la transmisión del partido entre Bolivia vs Irak por la final del repechaje al Mundial 2026 tendrás que estar atento a los siguientes canales, dependiendo del país en donde te encuentres:

Argentina, Chile y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.

Bolivia: Bolivia TV y Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Perú, Ecuador y Colombia: DirecTV Sports y DGO.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

México: TUDN y ViX.

Puerto Rico: Fox Sports, DirecTV Sports y NAICOM.

Panamá: DirecTV Sports y DGO.

España: DAZN.

Estados Unidos: Fox Sports, fuboTV, Peacock, Fox One, Telemundo Deportes y Fox Sports App.

¿Cómo llega Bolivia al partido ante Irak por repechaje al Mundial 2026?

Bolivia llega con la moral en alto luego de haber remontado el partido ante Surinam por 2-1 en las semifinales del repechaje. El equipo dirigido por el DT Óscar Villegas demostró que están enfocados en volver a una Copa del Mundo y buscarán la victoria ante Irak.

Bolivia buscará vencer a Irak y volver a un Mundial luego de 32 años

La ‘Verde’ logró cortar una racha de seis derrotas consecutivas y bajo el talento de Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Juan Godoy, entre otros jugadores, buscará hacer historia y darle una alegría al pueblo boliviano. Además, en el arco tendrá a un Guillermo Viscarra que resultó fundamental con sus atajadas.