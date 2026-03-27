Viscarra recordó partido con Alianza Lima tras clasificación de Bolivia a final del repechaje

Con la presencia de Guillermo Viscarra, la selección de Bolivia desató emoción en Sudamérica tras superar a Surinam por 2-1 en el primer repechaje intercontinental, con lo que se mantiene en pelea para alcanzar un cupo hacia el Mundial 2026.

Luego del resultado histórico, el arquero de la ‘Verde’ no ocultó su emoción y destacó el papel clave de la afición para sostener la intensidad durante el partido. Además, subrayó que la continuidad que ha tenido en Alianza Lima ha sido fundamental para alcanzar su mejor nivel.

"Me ayuda mucho el roce internacional, la Copa Libertadores y toda la eliminatoria. Nos preparamos al máximo para este partido, la importancia de lo que nos jugábamos, la responsabilidad que uno tiene que tener. Entonces creo que fue un desempeño increíble de todos los jugadores. Somos una familia ahí adentro, nos defendimos y corrimos por el otro. De eso se trata esta selección y así nos fortalecimos", expresó ‘Billy’ en rueda de prensa.

Además, Guillermo Viscarra aseguró que todo el equipo de Óscar Villegas se encuentra motivado de cara al enfrentamiento que tendrá el próximo martes ante Irak, en el duelo definitivo para definir el boleto directo hacia la próxima Copa del Mundo.

"Creo que todos dejamos la vida ahí adentro por nuestro país, por nosotros, por la familia y la gente que vino. Nos falta un pasito más, esto sin duda nos da confianza y ahora enfocado en lo que viene", enfatizó el ‘1’ de Alianza Lima.