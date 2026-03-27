¿Será Alianza Lima? Sergio Peña cerca de dejar Sakaryaspor y fichar por otro club: "Está muy..."

¿Sergio Peña vuelve a Alianza Lima? Tras dejar La Victoria, el volante decidió continuar su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía, club que actualmente está peleando por no descender, pues de 20 equipos se encuentra en el puesto 18, posiciones que llevan al descenso, teniendo una temporada muy irregular.

En ese contexto, de acuerdo con información de Kevin Pacheco, durante la transmisión del programa Satélite, se dio a conocer el comentario de que Peña estaría buscando salir del equipo debido a la actualidad del Sakaryaspor. No obstante, tendría que esperar hasta el lunes 30 para definir su futuro.

¿Sergio Peña vuelve a Alianza Lima?

De acuerdo a Pacheco, es muy probable que Peña no siga en Sakaryaspor, no obstante, manifestó que si esta salida se concreta sería para continuar en Europa.

“Lo otro que me comentaron es que Sergio Peña muy probablemente no siga en el equipo en el que estaba jugando en el ascenso de Turquía, el Sakaryaspor, no continúe en el equipo. Deportivamente está muy mal y además hay algunos problemas económicos, pero es probable que siga en Europa, pero tiene que esperar oficialmente hasta el día lunes 30 para definir, pero es muy probable que cambie de equipo”, explicó el periodista deportivo.

Video: Satélite

Datos de Sergio Peña con el Sakaryaspor

En lo que va de la temporada, el volante ha disputado un total de nueve partidos oficiales con el club turco, en los que no ha podido estrenarse con el gol.

¿Hasta cuándo es el contrato de Sergio Peña con el Sakaryaspor?

El exblanquiazul tiene contrato con el Sakaryaspor hasta fines de junio de 2026, por lo que, de no renovar, podría seguir su carrera en otro club.



