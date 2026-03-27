Renzo Garcés dejó potente mensaje sobre denuncia de Universitario en su contra: "Bastante..."

En los últimos días se conoció que Universitario de Deportes había presentado una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés. El defensor blanquiazul no fue ajeno a esta situación y aseguró que no comparte la posición que han tomado las dirigencias de reclamar en reiteradas oportunidades buscando sanciones.

“De verdad que resulta bastante incómodo el tema de los reclamos, debemos de enfocarnos en lo bonito que es el fútbol. Creo que hoy en día más se están analizando lo que se debe reclamar que analizar al rival. Debemos dedicarnos a jugar más", dijo el ‘Pastor’ a la salida de los entrenamientos en el complejo de Esther Grande en Bentín.

Recordemos que la ‘U’ acusa al central de haber estado en el campo o vestuario durante un partido ante Deportivo Garcilaso, del Clausura del 2025, cuando estaba expulsado. El ‘Charapa’ cree que deberían desestimar el recurso al que recurrieron en Ate.

Video: Movistar Deportes.

"Yo creería que ese reclamo no debería proceder, pero es ilógico que quieran reclamar algo del 2025. Eso da cabida a que se reclamen cosas de años anteriores”, agregó el jugador que viene recuperándose de una pubalgia y apunta a llegar al clásico en el Monumental.

Cabe señalar que todavía no hay algún pronunciamiento oficial de la Comisión Disciplinaria, pero se espera que en los próximos días se defina si esta denuncia procede y los involucrados son llamados a dar sus descargos o finalmente se archiva el caso para tranquilidad en La Victoria.

¿Renzo Garcés jugará el clásico ante Universitario?

Renzo Garcés se viene recuperando de una pubalgia, que no le permitió estar en el duelo ante Juan Pablo II en Matute. Se espera que el zaguero esté apto ante la ‘U’ y ya viene cumpliendo una estricta rutina de recuperación. De momento, no está confirmada su presencia, pero en Matute son optimistas.