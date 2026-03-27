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Alianza Lima sorprende anunciando salida de atacante rumbo a mítico club de Argentina: "Gracias"

¡Atención! Alianza Lima comunicó oficialmente la salida de talentosa figura en plena temporada 2026 y continuará su carrera en un club grande de Argentina.

Angel Curo
Alianza Lima sorprende anunciando salida de atacante rumbo a mítico club de Argentina
Alianza Lima sorprende anunciando salida de atacante rumbo a mítico club de Argentina | Composición: Líbero
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Alianza Lima busca seguir consiguiendo triunfos en el Torneo Apertura 2026 y seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. La escuadra blanquiazul está obligada a conseguir el título nacional en esta temporada para darle una alegría a sus hinchas. Sin embargo, en plena disputa por el liderato, se conoció que han concretado la venta de una talentosa figura.

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Alianza Lima sorprende anunciando salida de atacante rumbo a mítico club de Argentina

Si bien la atención está puesta en la disputa de la Liga 1, los hinchas también buscan destacar en las otras disciplinas como en la Liga Femenina 2026. Precisamente, el club anunció que acaba de concretar la venta de una futbolista de su delegación femenina. Se trata de Fabiana Hernández.

El club hizo pública la salida de la futbolista y le agradeció por todos los años que estuvo en la institución, destacando su paso por las divisiones menores a la que llegó con tan solo 11 años. En esa línea, anunciaron que continuará su carrera en las filas de Newell’s Old Boys, uno de los clubes más grandes de Argentina.

Fabiana Hernández, Alianza Lima

Alianza Lima anunció la venta de Fabiana Hernández en plena disputa de la Liga Femenina

Gracias, Fabiana, por crecer con estos colores desde los 11 años y llevar siempre la blanquiazul con orgullo. Hoy toca verte dar el siguiente paso en tu carrera profesional. Te deseamos lo mejor en Newell's, con la certeza de que dejarás en alto el nombre de Alianza Lima, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Fabiana Hernández es una jugadora venezolana de la categoría 2007, su posición natural es como extrema y destaca especialmente por su velocidad y desequilibrio, factores que la llevaron a brillar con su selección y con las ‘íntimas’.

Alianza Lima conservará un porcentaje de los derechos de Fabiana Hernández

Del mismo modo, el club anunció que en las negociaciones estipularon que conservarán un 20 % de los derechos del pase de Fabiana Hernández, pensando en obtener un beneficio económico por una futura venta. De esta forma, Alianza Lima resguarda sus arcas, considerando la proyección de la futbolista.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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