Reimond Manco sorprende al llenar de elogios a refuerzo extranjero de Alianza Lima: "Es un líder"

Alianza Lima atraviesa un gran momento en la temporada y se ha consagrado como uno de los líderes del Torneo Apertura 2026 de forma invicta, aunque en los últimos días han sufrido la lesión de diversos jugadores. En ese panorama, el Reimond Manco no dudó en halagar a uno de los refuerzos de los blanquiazules.

Reimond Manco sorprende al llenar de elogios a refuerzo extranjero de Alianza Lima

Durante el programa ‘Juego Cruzado’ analizaron la actualidad de Alianza Lima, especialmente luego de que el club anunciara una nueva lesión de Esteban Pavez. En ese sentido, Reimond Manco tomó la palabra para elogiar el talento del volante chileno.

Según indicó el ex ‘jotita’, Pavez ha logrado dar un equilibrio importante al equipo y se ha consagrado como un líder total en el centro del campo desde que volvió de su lesión a inicios del campeonato. De esta forma, indicó que será una baja muy sensible para el clásico ante Universitario.

Video: Juego Cruzado.

"Desde que Pavez volvió de la lesión que sufrió ante 2 de Mayo, es otro Alianza. Es un equipo más ordenado, empezó a jugar de otra manera. Además, es un líder en el mediocampo. Ahora que se ha lesionado es una baja sensible de cara al clásico", expresó el exfutbolista.

Pavez fue uno de los fichajes extranjeros que realizó Alianza Lima en esta temporada y, aunque se ha perdido varios partidos, ha logrado disputar seis encuentros, donde ha demostrado su gran orden táctico y relevancia como pivote defensivo.

¿Qué lesión sufrió Esteban Pavez con Alianza Lima?

Luego del encuentro ante Juan Pablo II por la fecha 8, el futbolista Esteban Pavez encendió las alarmas tras haber sido sustituido. Recientemente, el club confirmó que el chileno padece un desgarro en el músculo femoral derecho, por lo que es casi seguro que no estará disponible para el clásico.