Alianza Lima contrataca: prepara 10 denuncias contra Universitario e investigación por Bryan Reyna

El clásico del fútbol peruano se vive dentro y fuera del campo. Alianza Lima tomó la decisión de contratacar luego de que Universitario demandara ante la Comisión Disciplinaria de la FPF a Renzo Garcés y Paolo Guerrero por actitudes de hace un año. Los blanquiazules alistan 10 denuncias contra la ‘U’ y una investigación por la transferencia de Bryan Reyna procedente de Belgrano. Te contamos todos los detalles.

Como se recuerda, los cremas tomaron esta postura porque inicialmente los de Matute provocaron la suspensión de Jairo Concha y Javier Rabanal por una pelea que ambos tuvieron durante el último partido ante Sporting Cristal, en donde futbolista y director técnico realizaron algunos gestos hacia la hinchada celeste. Por ello, los de Ate quisieron ‘vengarse’ y buscar una sanción para el ‘Depredador’ y el ‘Pastor’.

Alianza Lima alista denuncia masiva contra Universitario

Bajo esa premisa, luego de lo anterior mencionado, ahora el periodista Gerson Cuba informó que Alianza Lima no se quedará con los brazos cruzados y buscará un castigo contra Universitario de Deportes que podría cambiar para siempre la Liga 1, ya que no existen precedentes de tal magnitud. Los blanquiazules no solo preparan 10 denuncias, sino que se están asesorando por el caso Bryan Reyna debido a que Belgrano lo traspasó sin terminar de pagarle al club victoriano el 20% restante.

“Ante la denuncia contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, se espera el pronunciamiento de la Comisión para determinar si procede, aunque consideran que no sería así. De darse el caso, el equipo blanquiazul tiene listas 10 denuncias contra la U, gran parte de ellas realizadas este año”, indicó el conocido comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’, generando gran conmoción en los hinchas del fútbol peruano.

Renzo Garcés y Paolo Guerrero podrían perderse el clásico.

Asimismo, Alianza Lima también investigará por la llegada del ‘Picante’ a tienda crema. “El cuadro victoriano viene evaluando recibir asesoría externa sobre el caso de Bryan Reyna y su préstamo a Universitario, ya que aún no se ha abonado el 20% correspondiente”, agregó Gerson Cuba. Si este tema procede y existe alguna cláusula que revierta la transferencia, o algo similar, el delantero nacional podría terminar perdiéndose el clásico del Torneo Apertura 2026.

Universitario puede perderse el partido contra Alianza Lima.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima enfrentará a Universitario en el Estadio Monumental de Ate el próximo sábado 4 de abril desde las 20.00 horas de la noche, por la fecha número 9 del Torneo Apertura 2026. El clásico de la Liga 1 será transmitido a través de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos toda la información al respecto y el minuto a minuto con todas las incidencias.