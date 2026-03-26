¿Presidente de Aliancistas del Perú es hincha de la 'U'? Se filtran impactantes audios e imágenes

Alianza Lima no ha venido consiguiendo los mejores resultados en los últimos años y la situación conllevó a que la Junta de Acreedores defina que Luis Felipe Bravo García remplace a Jorge Zúñiga al mando de Aliancistas del Perú, anteriormente conocido como Fondo Blanquiazul. Sin embargo, recientemente se filtraron imágenes y audios que lo vinculan con Universitario de Deportes.

Se filtran impactantes audios e imágenes que vinculan a Luis Bravo García con Universitario

El usuario de ‘X’ El blog íntimo generó polémica al revelar que el nuevo mandamás blanquiazul tendría un pasado vinculado con Universitario de Deportes, clásico rival del club que ahora lidera, e incluso dejaría entrever un posible hinchaje por los cremas.

Según el material difundido, el nombre de Luis Felipe Bravo García aparece en un documento de 1987 de la ‘U’, en el que se revela que formó parte del plantel de básquet de los merengues en aquel año.

Nombre del nuevo presidente de Aliancistas del Perú figura en documentos de Universitario

Por si fuera poco, también se hizo público un video en el que el propio directivo confirma su pasado en Universitario. En dicha declaración, señaló que jugó durante varios años en la institución y valoró la formación que recibió en ese entonces.

“Hay que fortalecer las instituciones deportivas. Yo comencé jugando básquet en la ‘U’, jugué siete años, cuando la ‘U’ tenía los recursos y entrenábamos en el Lolo Fernández, en la canchita de asfalto. Uno vivía deporte en una institución deportiva y eso es lo que hay que fomentar…”, expresó durante una entrevista.

Asimismo, también difundieron capturas de las redes sociales Luis Felipe Bravo García, donde se observa que sigue la cuenta oficial de Universitario de Deportes. Estas imágenes han conllevado a que se incremente aún más el debate entre los hinchas por la designación del directivo.

Filtran que Luis Bravo García sigue a Universitario en sus redes sociales

¿Cuándo será presentado Luis Felipe Bravo García como presidente de Aliancistas del Perú?

De acuerdo a lo revelado por el periodista Gerson Cuba, el anuncio oficial de la designación de Luis Felipe Bravo García como nuevo presidente de Aliancistas del Perú, anteriormente llamado Fondo Blanquiazul, se dará este jueves 26 de marzo.