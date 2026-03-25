¿Quién es Luis Felipe Bravo García, el nuevo presidente de Aliancistas del Perú?

Previo al clásico de la Liga 1 2026, se confirmó que Jorge Zúñiga dejó de ser mandamás de Aliancistas por el Perú, anteriormente llamado Fondo Blanquiazul. Ahora, revelaron que Alianza Lima ha elegido un nuevo presidente y será anunciado este jueves 26 de marzo por la Junta de Acreedores del club. Nos referimos a Luis Felipe Bravo García y aquí te contamos quién es este personaje que ahora estará ligado a Matute.

La preocupación principal de los hinchas es salir campeones nacionales esta temporada y un gran paso para conseguirlo es vencer a Universitario de Deportes, para reafirmar que se encuentran bien deportivamente. Sin embargo, la afición también debe interesarse en cómo marcha el equipo a nivel institucional y el periodista Gerson Cuba brindó información sumamente importante al respecto.

“Luis Felipe Bravo García es el nuevo presidente de Aliancistas del Perú en reemplazo de Jorge Zúñiga. Mañana será presentado en la junta de acreedores”, indicó el mencionado comunicador. Por ello, en Alianza Lima muchos quieren saber todo sobre el nuevo mandamás que habrá en La Victoria.

¿Quién es Luis Felipe Bravo García?

Según informó el anteriormente llamado Fondo Blanquiazul mediante un comunicado, Luis Felipe Bravo García es un reconocido hincha blanquiazul que incluso jugó básquet en las divisiones menores del club. Fue designado por el Instituto Peruano del Deporte como presidente del Grupo de Trabajo para la Federación Deportiva Peruana de Basketball y como su representante ante el Comité Especial designado por la Federación Internacional de Basketball- FIBA.

Asimismo, es un exitoso abogado corporativo por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de posgrado en reconocidos centros de estudios a nivel internacional, como la Universidad de Yale en Estados Unidos o la Universidad de Salamanca en España. Por último, cuenta con amplia experiencia profesional en cargos directivos y gerenciales dentro de diversas empresas dentro y fuera del Perú.

Con toda esta información, los hinchas de Alianza Lima esperan que tome buenas decisiones y le vaya mejor que a su predecesor, Jorge Zúñiga. Recordemos que el principal objetivo que tiene la afición es salir campeón de la Liga 1 2026 y poner fin a una sequía de tres años, a la par de acabar con la hegemonía de Universitario de Deportes.