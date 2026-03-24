Alianza Lima jugará amistoso durante receso por fecha FIFA: fecha, hora y dónde ver partido

¡Apunta, blanquiazul! Se ha confirmado un amistoso de Alianza Lima durante la para y aquí puedes conocer todos los detalles de este encuentro.

Wilfredo Inostroza
Si los hinchas creían que no iban a ver en acción a Alianza Lima hasta abril, resultado que se acaba de confirmar un amistoso del elenco blanquiazul durante este receso por la fecha FIFA y lo mejor es que podrás verlo gratis a través de internet. Conoce todos los detalles a continuación.

El equipo victoriano que participará en la Liga 3 viajará a Trujillo para disputar un duelo frente a la Universidad César Vallejo, al que se medirá en la Villa Poeta. El partido se juega este miércoles 25 de marzo, a partir de las 8:45 hora local.

La buena noticia es que este duelo será transmitido a través de la cuenta oficial de Facebook del Club UCV, por lo que podrás ver los 90 minutos completamente gratis.

Alianza Lima vs César Vallejo

Recordemos que el cuadro trujillano se viene preparando para afrontar la Liga 2, donde buscará su ansiado retorno a la Primera División luego de tres temporadas jugando en el torneo de ascenso.

Por su parte, la reserva de Alianza Lima ahora es dirigido por Víctor Reyes y tendrá como colaboradores a Junior Viza y Frank Ruiz, otrora referentes del primer equipo de los íntimos.

¿Cuándo comienza la Liga 3 2026?

Se conoció que en abril debe comenzar la edición 2026 de la Liga 3, que contará con 36 participantes, entre ellos Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Juan Aurich y Deportivo Municipal

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

