Pablo Sabbag dio rotunda revelación sobre Alianza Lima antes de su retiro: "El equipo..."

Alianza Lima ha contado con varios futbolistas que han formado parte del club, y algunos de ellos se han ganado el cariño de los hinchas blanquiazules por su destacada actuación tanto dentro como fuera del campo. Uno de esos casos es el de Pablo Sabbag, quien mantiene vivo su afecto por el equipo íntimo y recientemente ha hecho una revelación importante sobre su antigua institución antes de su retiro del fútbol.

Pablo Sabbag dio fuerte revelación sobre Alianza Lima antes de su retiro del fútbol

Sabbag reveló a través de sus redes sociales que le gustaría volver a Alianza luego de su gran paso en la escuadra íntima en 2023 y 2024, antes de dar por terminada su carrera.

“A pesar de que llevo un año fuera del equipo, sigo recibiendo cada día mensajes bonitos. Siempre será un sí para mí cuando se trate de Alianza. Espero que Dios y la vida me permitan volver a jugar en el equipo antes de retirarme del fútbol", comenzó diciendo.

Asimismo, el futbolista del Al-Ahli de Libia dejó en claro que, si recibe una propuesta formal por el cuadro blanquiazul, la respuesta siempre será un sí; sin embargo, todo lo deja en manos de Dios.

Pablo Sabbag reveló que le gustaría terminar su carrera en Alianza Lima

“En Alianza tuve la oportunidad de vivir los momentos más felices de toda mi carrera. Metí muchos goles, salimos campeones del Torneo Apertura y todos los partidos jugábamos con el estadio lleno. Creo que es la hinchada más fiel que he visto en toda mi carrera", finalizó.

Por último, Pablo Sabbag afirmó que el mejor club donde jugó fue en Alianza Lima debido a su enorme hinchada, ya que logró marcar muchos goles y consiguió un título corto en el Apertura 2023.

¿Cómo le fue a Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Sabbag llegó a Alianza en la temporada 2023 y fue una de las figuras principales del club íntimo para conseguir el título del Torneo Apertura de la Liga 1 de esa temporada. Durante toda su etapa en el cuadro blanquiazul, el 9 anotó 14 goles en 43 partidos durante dos temporadas. Su último año fue en 2024 y logró emigrar a Suwon de Corea del Sur.