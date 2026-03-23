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Nacional, rival de Universitario en Libertadores, elogió a futbolista de Alianza: "Me encantó"
Universitario de Deportes se enfrentará a Nacional en la Copa Libertadores 2026 y el vicepresidente del club uruguayo se rindió en elogios ante un futbolista de Alianza Lima.
Universitario de Deportes jugará contra Nacional en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. En medio de este gran duelo, el vicepresidente del club uruguayo, Flavio Perchman, elogió al futbolista de Alianza Lima, clásico rival del cuadro crema.
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Nacional, rival de Universitario en Copa Libertadores, elogió a futbolista de Alianza Lima
En la conversación con el programa 'Estudio Fútbol' de A Presión, Perchman, quien es el vicepresidente de Nacional de Uruguay, fue entrevistado sobre el duelo que sostendrá ante Universitario por la Copa Libertadores y se dio el tiempo para elogiar a un jugador de Alianza.
En una consulta directa sobre qué futbolista peruano le llama la atención, el directivo del club uruguayo reveló que le encanta uno que actualmente juega en el cuadro blanquiazul.
Video: A presión
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, declaró que el jugador peruano que más le gusta es Luis Advíncula de Alianza Lima, rival histórico de Universitario de Deportes, quien es el futuro contrincante del cuadro uruguayo.
"Toda la vida me encantó Advíncula. Siempre me gustó mucho. Desde que lo conocí, incluso cuando estuvo en Newell's, tuvo grandes temporadas y luego se fue a Boca. Advíncula es un jugador que siempre me gustó mucho", afirmó.
Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, rival de Universitario en Copa Libertadores, se rindió en elogios ante Luis Advíncula, futbolista de Alianza Lima
Universitario jugará ante Nacional por Copa Libertadores 2026
Universitario se enfrentará a Nacional en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El primer partido que disputarán será en la jornada 3 del Grupo B el próximo 29 de abril a las 9:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental. El segundo encuentro está previsto para el 20 de mayo a las 17:00 (hora peruana) en el Estadio Gran Parque Central.
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