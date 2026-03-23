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Alianza Lima anunció partido contra Flamengo: fecha, hora y entradas

Alianza Lima sostendrá un emocionante partido contra Flamengo. El club anunció mediante sus redes sociales la fecha, hora y entradas del compromiso.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima anunció que se medirá contra Flamengo y desató la emoción de sus hinchas.
Alianza Lima anunció que se medirá contra Flamengo y desató la emoción de sus hinchas. | FOTO: Composición
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Alianza Lima quiere seguir haciendo historia en la Liga Femenina. Por la fecha 3 del Torneo Apertura, las blanquiazules recibirán a Flamengo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Este compromiso es crucial para el conjunto liderado por José Letelier, que está peleando con la U y Sporting Cristal el liderato.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Flamengo?

El partido entre Alianza Lima y Flamengo se realizará el sábado 28 de marzo y es válido por la fecha 3 de la Liga Femenina 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Flamengo?

Alianza Lima recibirá a Flamengo a la 1.00 p. m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia). En México, el duelo iniciará a las 12.00 p. m. y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el duelo será a las 3.00 p. m.

Alianza Lima vs. Flamengo: entradas

Las entradas del partido van desde los 5 soles y están disponibles por Joinnus.

  • Oriente (niño): S/5,00
  • Oriente (1 adulto + 2 niños): S/5,67
  • Oriente (2 adultos + 2 niños): S/6,38
  • Oriente (1 adulto + 1 niño): S/6,38
  • Oriente (2 adultos + 1 niño): S/7,17
  • Oriente (adulto): S/10,00
  • Occidente (niño): S/10,00
  • Occidente (1 adulto + 2 niños): S/11,33
  • Occidente (2 adultos + 2 niños): S/12,75
  • Occidente (2 adultos + 1 niño): S/14,17
  • Occidente (adulto): S/20,00

¿Cómo va Alianza Lima en la Liga Femenina?

Alianza Lima tiene seis puntos, la misma cantidad de Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, las ‘Leonas’ son líderes del campeonato por diferencia de goles. Por la segunda fecha, el conjunto de Letelier ganó 3-0 a Defensores de Ilucán.

Las blanquiazules están demostrando solidez en su zona defensiva y agresividad para construir el ataque. Alianza Lima quiere marcar la diferencia desde las primeras fechas del campeonato.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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