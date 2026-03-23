- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima anunció partido contra Flamengo: fecha, hora y entradas
Alianza Lima sostendrá un emocionante partido contra Flamengo. El club anunció mediante sus redes sociales la fecha, hora y entradas del compromiso.
Alianza Lima quiere seguir haciendo historia en la Liga Femenina. Por la fecha 3 del Torneo Apertura, las blanquiazules recibirán a Flamengo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. Este compromiso es crucial para el conjunto liderado por José Letelier, que está peleando con la U y Sporting Cristal el liderato.
PUEDES VER: ¡Deja Matute! Figura extranjera de Alianza Lima será flamante fichaje del Newell's de Argentina
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Flamengo?
El partido entre Alianza Lima y Flamengo se realizará el sábado 28 de marzo y es válido por la fecha 3 de la Liga Femenina 2026.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Flamengo?
Alianza Lima recibirá a Flamengo a la 1.00 p. m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia). En México, el duelo iniciará a las 12.00 p. m. y en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el duelo será a las 3.00 p. m.
Alianza Lima vs. Flamengo: entradas
Las entradas del partido van desde los 5 soles y están disponibles por Joinnus.
- Oriente (niño): S/5,00
- Oriente (1 adulto + 2 niños): S/5,67
- Oriente (2 adultos + 2 niños): S/6,38
- Oriente (1 adulto + 1 niño): S/6,38
- Oriente (2 adultos + 1 niño): S/7,17
- Oriente (adulto): S/10,00
- Occidente (niño): S/10,00
- Occidente (1 adulto + 2 niños): S/11,33
- Occidente (2 adultos + 2 niños): S/12,75
- Occidente (2 adultos + 1 niño): S/14,17
- Occidente (adulto): S/20,00
¿Cómo va Alianza Lima en la Liga Femenina?
Alianza Lima tiene seis puntos, la misma cantidad de Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, las ‘Leonas’ son líderes del campeonato por diferencia de goles. Por la segunda fecha, el conjunto de Letelier ganó 3-0 a Defensores de Ilucán.
Las blanquiazules están demostrando solidez en su zona defensiva y agresividad para construir el ataque. Alianza Lima quiere marcar la diferencia desde las primeras fechas del campeonato.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90