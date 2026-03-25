Revelan que Universitario puede presentar 3 denuncias más contra jugadores de Alianza Lima

Hay un nuevo capítulo en la —aparente— interminable contienda entre Universitario vs Alianza Lima, ya que la denuncia que los ‘merengues’ presentaron contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés sería solo el impulso de una declaración de ‘guerra’ entre los ‘compadres’.

Luego de la intervención de los ‘blanquiazules’ ante la Comisión Disciplinaria por el caso Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara por el partido jugado ante Sporting Cristal, la ‘U’ recabó hasta hechos ocurridos en la temporada 2025 y presentó la acusación formal contra dos elementos de La Victoria.

Pero no es todo, ya que Gustavo Peralta informó que Universitario tiene en su haber tres denuncias más para presentarlas en el caso que crean conveniente como respuesta a Alianza Lima, si es que continúan con los reclamos contra los futbolistas dirigidos por Javier Rabanal.

Desde la institución deportiva de Ate, señalaron que esta medida es preventiva por si salen a la luz más sanciones para los jugadores ‘merengues’ por otra solicitud de su acérrimo rival: "Es una respuesta, una reacción ante las acciones de Alianza Lima. Si ellos no hubiesen empezado con todo lo relacionado a este año. La cereza del pastel fue la carta notarial contra Franco Velazco", explicó Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol’.

"La 'U' ha comprado 5 tasas para presentar denuncias y ya hizo efectivo el uso de dos tasas. Tiene listas tres reclamos más sobre jugadores de Alianza, y lo harán si Alianza responde con otras denuncias porque se dice que habría contra Riveros y otros más", añadió.

Finalmente, reveló que en Universitario esperan que Paolo Guerrero tenga la misma suspensión que Concha, ya que en sus documentos han tenido el mismo contenido que los ‘blanquiazules’ presentaron para castigar a ‘Jairoco’.

"Universitario en su denuncia argumenta lo mismo que Alianza Lima argumentó sobre Jairo Concha, es un calco. Sobre Garcés tiene que ver con el partido ante Garcilaso en Matute, 13 de septiembre de 2025, fecha 8 del Clausura, por estar en la zona 1 pese a estar sancionado. La 'U' hizo un reclamo sobre este tema pero en ese momento la Comisión declaró improcedente. Ahora no es reclamo es denuncia", contó.